Tennis, le risposte per Paolini e le azzurre a Cincinnati in vista degli US Open

Il bilancio della spedizione azzurra nel WTA 1000 di Cincinnati non può che essere ampiamente lusinghiero. Le risposte offerte dalle due atlete presenti nel tabellone principale del torneo di singolare creano tutte le premesse per un’edizione degli US Open in cui poter recitare un ruolo di primo piano.

Jasmine Paolini sembra aver abbandonato i torpori che avevano scandito l’ultimo periodo e pare ormai avviata a ritrovare la miglior versione di sé stessa, senza dubbio il miglior viatico possibile in vista dell’inizio dell’ultimo Slam della stagione. La numero uno azzurra non ha alcuna voglia di fermare la propria corsa e punta a recuperare terreno prezioso in classifica.

L’azzurra, seguita in questo periodo da Federico Gaio e sostenuta dall’immancabile supporto della compagna di doppia Sara Errani, è cresciuta di partita in partita. La toscana ha denotato un’ottima condizione fisica ed esibito i collaudati automatismi di gioco che le hanno consentito di giocarsela alla pari con le prime della classifica mondiale. Diventa fondamentale continuare a lavorare sulla capacità di esprimere con continuità il proprio miglior tennis, strada privilegiata per spingersi più avanti possibile in un torneo in cui lo scorso anno si era fermata agli ottavi di finale.

L’eccellente percorso compiuto da Paolini non è la sola nota positiva della spedizione tricolore in Ohio. Lucia Bronzetti ha raggiunto gli ottavi di finale, abbinando l’ottimo risultato con il percorso di qualità grazie a cui l’ha ottenuto. La tennista azzurra aveva bisogno di ritrovare fiducia, tre prestigiosi successi consecutivi le hanno regalato una notevole carica positiva in vista dell’ultimo Slam stagionale.

La vittoriosa maratona del primo turno con la cinese Zhu Lin conferma la tempra di indomita lottatrice di un’atleta abituata a non mollare mai la presa. I prestigiosi scalpi di Daria Kasatkina e Jelena Ostapenko sono il segnale di una giocatrice che ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari anche con le rivali più quotate. La giocatrice emiliana, con un buon sorteggio, potrebbe disputare un ottimo US Open.

Si fermano in semifinale questa volta Sara Errani e Jasmine Paolini. Le teste di serie numero uno del torneo di doppio femminile cedono nettamente alla russa Aleksandra Panova e alla cinese Guo Hanyu. Il ko, per certi versi inatteso, non inficia però il cammino di una delle coppie di riferimento del panorama internazionale: il duo azzurro è già pronto a rientrare in campo per dare battaglia anche a New York.