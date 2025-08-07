In questa puntata speciale di FOCUS SUMMER, direttamente dal Fantini Club, Alice Liverani intervista Ilaria Bianchi, una delle nuotatrici italiane più longeve e vincenti di sempre, icona della farfalla azzurra e protagonista assoluta di quattro edizioni olimpiche. Chi è Ilaria Bianchi? Nata a Castel San Pietro Terme il 6 gennaio 1990, ha iniziato a nuotare da bambina e a 15 anni era già in nazionale. Tesserata con Fiamme Azzurre e NC Azzurra 91, ha collezionato successi e primati in ogni fase della sua carriera. Le sue Olimpiadi: – Pechino 2008: record italiano nei 100 m farfalla (58″12) – Londra 2012: 5ª nei 100 m farfalla con nuovi primati – Rio 2016 – Tokyo 2021 I grandi successi internazionali: – Oro ai Mondiali Junior 2006 – Oro ai Mondiali in vasca corta 2012 a Istanbul – prima italiana a vincere un titolo mondiale individuale in vasca da 25 m – Medaglie nei campionati europei giovanili e assoluti ⏱️ Record italiani ancora imbattuti: – 100 m farfalla vasca corta: 56″13 (Istanbul 2012) – 200 m farfalla vasca corta: 2’04″22 (Copenhagen 2017) – 100 m farfalla vasca lunga: 57″22 (Foro Italico 2018) Con quattro Olimpiadi alle spalle, Ilaria continua a ispirare il nuoto italiano con la sua mentalità vincente, la sua longevità e la sua capacità di fare la storia, dentro e fuori dall’acqua Riprese realizzate al Fantini Club, epicentro dello sport estivo italiano. Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Focus Summer dedicate ai protagonisti dello sport italiano!