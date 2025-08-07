Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

5 minuti fa

il

In questa puntata speciale di FOCUS SUMMER, direttamente dal Fantini Club, Alice Liverani intervista Ilaria Bianchi, una delle nuotatrici italiane più longeve e vincenti di sempre, icona della farfalla azzurra e protagonista assoluta di quattro edizioni olimpiche. Chi è Ilaria Bianchi? Nata a Castel San Pietro Terme il 6 gennaio 1990, ha iniziato a nuotare da bambina e a 15 anni era già in nazionale. Tesserata con Fiamme Azzurre e NC Azzurra 91, ha collezionato successi e primati in ogni fase della sua carriera. Le sue Olimpiadi: – Pechino 2008: record italiano nei 100 m farfalla (58″12) – Londra 2012: 5ª nei 100 m farfalla con nuovi primati – Rio 2016 – Tokyo 2021 I grandi successi internazionali: – Oro ai Mondiali Junior 2006 – Oro ai Mondiali in vasca corta 2012 a Istanbul – prima italiana a vincere un titolo mondiale individuale in vasca da 25 m – Medaglie nei campionati europei giovanili e assoluti ⏱️ Record italiani ancora imbattuti: – 100 m farfalla vasca corta: 56″13 (Istanbul 2012) – 200 m farfalla vasca corta: 2’04″22 (Copenhagen 2017) – 100 m farfalla vasca lunga: 57″22 (Foro Italico 2018) Con quattro Olimpiadi alle spalle, Ilaria continua a ispirare il nuoto italiano con la sua mentalità vincente, la sua longevità e la sua capacità di fare la storia, dentro e fuori dall’acqua Riprese realizzate al Fantini Club, epicentro dello sport estivo italiano. Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Focus Summer dedicate ai protagonisti dello sport italiano!

Argomenti correlati:
Pubblicità