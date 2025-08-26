Startlist cronometro a squadre Vuelta a España 2025, Figueres-Figueres: orari di partenza, pettorali, tv, streaming

Mercoledì 27 agosto prenderà il via la quinta tappa della Vuelta a España 2024, terzo e ultimo Grande Giro della stagione. A tenere banco sarà una cronometro a squadre di 24,1 km con partenza e arrivo a Figueres. Lungo un tracciato quasi completamente pianeggiante, con qualche rara ondulazione, saranno favorite le compagini che potranno contare su grandi passisti, in grado di sviluppare velocità elevate.

Prova contro il tempo che rappresenterà un test di verifica importante per gli uomini di classifica, dal momento che potrebbe creare i primi grandi distacchi tra colori i quali sono in lizza per la conquista della maglia rossa. Una graduatoria che vede in testa il francese David Gaudu, della Groupama – FDJ, che per questo partirà per ultima in questa crono. Il transalpino precede per la somma dei piazzamenti il danese Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), mentre in terza posizione troviamo Giulio Ciccone (Lidl – Trek).

Il corridore italiano confida nella propria squadra per rimanere nelle prime posizioni della classifica. Sarà interessante capire anche cosa faranno la Red Bull – BORA – hansgrohe con Giulio Pellizzari tra le sue fila e la Bahrain – Victorious con Antonio Tiberi, senza dimenticarsi della INEOS Grenadiers con Filippo Ganna.

La prima squadra partirà alle ore 16.37 e l’ultima arriverà attorno alle ore 18.30. Di seguito la startlist, gli orari di partenza, il calendario completo, il programma dettagliato della cronometro a squadre della Vuelta a España 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery+ e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa.

CRONOMETRO A SQUADRE VUELTA A ESPAÑA 2025

Mercoledì 27 agosto

Ore 16.37 partenza prima squadra

Ore 18.30 (circa) arrivo ultima squadra

STARTLIST CRONOMETRO A SQUADRE VUELTA A ESPAÑA 2025

1. 16:37:00 – LOTTO

2. 16:41:00 – ALPECIN-DECEUNINCK

3. 16:45:00 – TEAM PICNIC POSTNL

4. 16:49:00 – INTERMARCHÉ – WANTY

5. 16:53:00 – COFIDIS

6. 16:57:00 – TEAM JAYCO ALULA

7. 17:01:00 – LIDL-TREK

8. 17:05:00 – Q36.5 PRO CYCLING TEAM

9. 17:09:00 – EF EDUCATION – EASYPOST

10. 17:13:00 – BURGOS-BURPELLET-BH

11. 17:17:00 – ARKEA-B&B HOTELS

12. 17:21:00 – CAJA RURAL-SEGUROS RGA

13. 17:25:00 – MOVISTAR TEAM

14. 17:29:00 – DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

15. 17:33:00 – INEOS GRENADIERS

16. 17:37:00 – BAHRAIN VICTORIOUS

17. 17:41:00 – ISRAEL – PREMIER TECH

18. 17:45:00 – RED BULL – BORA – HANSGROHE

19. 17:49:00 – SOUDAL QUICK-STEP

20. 17:53:00 – XDS ASTANA TEAM

21. 17:57:00 – UAE TEAM EMIRATES XRG

22. 18:01:00 – TEAM VISMA | LEASE A BIKE

23. 18:05:00 – GROUPAMA-FDJ

PROGRAMMA VUELTA A ESPAÑA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.