Sport in tv
Sport in tv oggi (venerdì 29 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 29 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sugli US Open 2025 di tennis coi match che proseguono nel loro incedere. In campo quest’oggi in casa Italia Jasmine Paolini, Luciano Darderi e il doppio formato da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori. Impegni complicati soprattutto per Paolini e Darderi, quest’ultimo atteso dalla sfida contro il n.2 del ranking, Carlos Alcaraz.
In primo piano la settima tappa della Vuelta a España 2025, con un altro arrivo in salita sui Pirenei che metterà a dura prova i corridori, non dimenticando l’inizio del 15° appuntamento del Mondiale 2025 di F1 in Olanda, la rassegna iridata di volley femminile, gli Europei di basket e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 29 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Venerdì 29 agosto
07.30 Judo, Mondiali Cadetti 2025: terza giornata (turno eliminatorio) – Diretta streaming su Judo Tv.
08.00 Snooker, Wuhan Open: semifinali – Diretta streaming su Discovery+.
09.30 Badminton, Mondiali 2025: quinta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube BWF TV.
09.45 Equitazione, Europei Dressage 2025: terza giornata – Diretta streaming su FEI TV.
12.17 Ciclismo, Vuelta a España 2025: settima tappa – Diretta streaming dalle 11.40 su Discovery+ e DAZN.
12.30 F1, GP Olanda 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
12.00 Volley femminile, Mondiali 2025: Paesi Bassi vs Serbia – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.
12.10 Canoa kayak, Coppa del Mondo a Lubiana 2025: prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube di Planet Canoe.
12.30 Basket, Europei 2025: Germania vs Svezia – Diretta streaming su DAZN.
13.00 Calcio, Sorteggio Europa League/Conference – Diretta tv su Sky Sport 24 (200); in streaming su SkyGo, NOW e su UEFA TV.
13.00 Rally, Mondiale 2025: seconda giornata in Paraguay – Diretta streaming su DAZN e su Rally.Tv.
13.45 Basket, Europei 2025: Cechia vs Turchia – Diretta streaming su DAZN.
14.00 Pentathlon, Mondiali 2025: semifinale A donne – Diretta streaming sul canale Youtube UIPM – World Pentathlon.
14.00 Volley, Mondiali U21 2025: Italia vs Cuba – Diretta streaming su VTBV e canale YouTube di Volleyball World.
15.30 Volley femminile, Mondiali 2025: Giappone vs Thailandia – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.
15.15 Ciclismo, Tour de l’Avenir: sesta tappa – Diretta streaming dalle 15.00 su Discovery+.
15.30 Judo, Mondiali Cadetti 2025: seconda giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.
15.30 Basket, Europei 2025: Montenegro vs Lituania – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
16.00 F1, GP Olanda 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
17.00 Tennis, US Open 2025: terzo turno uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.
(Alcaraz vs Darderi 1° match e inizio programma alle 17.30 italiane)
17.00 Tennis, US Open 2025: terzo turno donne – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.
(Paolini vs Vondrousova 2° match e non prima delle 19.00 italiane)
17.00 Tennis, US Open 2025: primo turno doppio uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.
(Bolelli/Vavassori vs Martinez/Munar 3° match e inizio programma alle 17.00 italiane)
17.00 Basket, Europei 2025: Lettonia vs Estonia – Diretta streaming su DAZN.
17.00 Volley, FIPAV Cup 2025: Germania vs Olanda – Diretta streaming su Discovery+ e sul canale Youtube FIPAV.
17.30 Pentathlon, Mondiali 2025: semifinale B donne – Diretta streaming sul canale Youtube UIPM – World Pentathlon.
17.45 Mountain Bike, World Series 2025: xcc elite donne – Diretta streaming su Discovery+ e su DAZN.
18.30 Calcio, Serie A: Cremonese vs Sassuolo – Diretta streaming su DAZN.
18.30 Mountain Bike, World Series 2025: xcc elite uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su DAZN.
19.30 Basket, Europei 2025: Gran Bretagna vs Finlandia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
19.30 Calcio, laLiga: Elche vs Levante – Diretta streaming su DAZN.
20.15 Basket, Europei 2025: Serbia vs Portogallo – Diretta streaming su DAZN.
20.30 Volley, FIPAV Cup 2025: Italia vs Turchia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.
20.30 Calcio, Serie B: Reggiana vs Empoli – Diretta streaming su DAZN.
20.30 Calcio, Bundesliga: Amburgo vs St. Pauli – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.45 Calcio, Serie A: Lecce vs Milan – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
21.30 Calcio, laLiga: Valencia vs Getafe – Diretta streaming su DAZN.