LIVE Italia-Cuba, Mondiali volley U21 in DIRETTA: sfida ai caraibici che vale le semifinali

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dei Mondiali under 21 di volley maschile tra Italia e Cuba. I ragazzi guidati da coach Fanizza vogliono emulare le pari età della nazionale giovanile femminile, che solo pochi giorni fa ha trionfato nel Mondiale indonesiano. La vincente della sfida troverà in semifinale Stati Uniti o Francia.

Gli azzurrini, dopo aver dominato il girone eliminatorio mettendo in fila 5 successi in altrettanti match, hanno superato di slancio per 3-0 la Corea del Sud negli ottavi di finale della competizione che si disputa a Jiangmen (Cina). Le geometrie di un sempre positivo Mariani saranno fondamentali per mettere in moto Barotto, capitan Magliano e Zlatanov, con i centrali Pardo Mati e Taiwo pronti ad alzare la saracinesca a suon di muri e ad offendere con fast e primi tempi.

Cuba si è ben disimpegnata nel gruppo C griffando la terza posizione grazie a 3 vittorie a dispetto di 2 KO. I caraibici hanno poi superato aggiudicandosi 3 combattuti set la selezione under 21 egiziana. Nell’ottavo di finale l’opposto Martinez ha messo a referto la bellezza di 28 punti, con gli schiacciatori Rodriguez e Larrea puntuali ed i centrali Masso e Morejon autori di una buona prova. Attenzione al palleggiatore capitano Flaquet, abilissimo anche a muro.

Il quarto di finale dei Mondiali under 21 di pallavolo maschile tra Italia e Cuba inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurri!