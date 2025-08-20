Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 20 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 20 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle battute conclusive del torneo di doppio misto agli US Open, oltre che sulle qualificazioni dell’ultimo Slam tennistico della stagione. A Rio de Janeiro incominceranno i Mondiali di ginnastica ritmica, mentre all’Idroscalo di Milano inizieranno i Mondiali di canoa velocità.
Da seguire anche i Mondiali juniores di nuoto e la tappa della Diamond League di atletica a Losanna, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Giro di Germania, Renewi Tour e Tour du Limousin. In serata spazio anche ai playoff d’andata della Champions League di calcio, che determineranno le ultime qualificate alla fase a gironi.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 20 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 20 agosto
08.30 NUOTO – Mondiali juniores, batterie (diretta streaming su Eurovision Sport)
09.00 CANOA VELOCITÀ – Mondiali, batterie mattutine (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, canale YouTube di IFC Canoe Planet)
12.00 CICLISMO – Tour Bitwa Varsavia, prima tappa: Mlawa-Mlawa (non è prevista diretta tv/streaming)
12.45 CICLISMO – Tour du Limousin-Perigord Nouvelle Aquitaine, seconda tappa: Thiviers-Grèzes (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.20)
13.00 CANOA VELOCITÀ – Mondiali, batterie pomeridiane (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, canale YouTube di IFC Canoe Planet)
13.0 CICLISMO SU PISTA – Mondiali juniores/under 23, sessione mattutina (non è prevista diretta tv/streaming)
13.10 CICLISMO – Renewi Tour, prima tappa: Terneuzen-Breskens (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN dalle ore 15.30)
14.00 GINNASTICA RITMICA – Mondiali, qualificazioni individualiste: cerchio e palla (diretta streaming su Eurovision Sport)
14.00 CALCIO (Supercoppa araba) – Al Ahli-Al Qadisiya (diretta streaming su Como Tv)
14.30 BASKET FEMMINILE (Europei Under 16, quarti di finale) – Italia-Lettonia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)
16.30 CICLISMO – Giro di Germania, prologo: Essen-Essen (diretta streaming su Discovery+)
17.00 NUOTO – Mondiali juniores, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
17.00 TENNIS – WTA 250 Cleveland, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con il WTA 500 di Monterrey e le qualificazioni degli US Open; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
17.00 TENNIS – US Open, qualificazioni (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 21.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Cinà-Gomez (ore 17.00), Zeppieri-Faria (secondo match dalle ore 17.00), Gigante-Wong (secondo match dalle ore 17.00), Stefanini-Faria (terzo match dalle ore 17.00), Passaro-Pacheco (quarto match dalle ore 17.00)
18.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali juniores/under 23, sessione pomeridiana (diretta streaming sul canale UCI)
19.30 ATLETICA – Diamond League a Losanna (diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Arena dalle ore 20.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 20.00)
20.00 TENNIS – ATP 250 Winston Salem, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
21.00 CALCIO (Champions League, playoff d’andata) – Basilea-Copenhagen (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League, playoff d’andata) – Bodo/Glimt-Sturm Graz (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League, playoff d’andata) – Celtic Glasgow-Kairat Almaty (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League, playoff d’andata) – Fenerbahce-Benfica (diretta streaming su Amazon Prime Video)
23.00 TENNIS – WTA 500 Monterrey, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con il WTA 500 di Monterrey e le qualificazioni degli US Open; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
Giovedì 21 agosto
01.00 TENNIS – US Open, doppio misto: semifinali e finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Vavassori-Collins/Harrison (semifinale, secondo match dalle ore 01.00