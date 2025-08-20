LIVE Nuoto, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: attesa per Carlos D’Ambrosio ed Alessandra Mao

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali juniores di Otopeni in Romania. L’Italia è presente con 26 atleti (13 uomini e 13 donne), già annunciati nelle scorse settimane e ora iscritti nelle rispettive prove individuali e nelle staffette. Si sono già consumate le prime sfide, fra alti e bassi, che hanno visto protagonisti gli atleti azzurri.

Tra i nomi di punta c’è Carlos D’Ambrosio, impegnato in tutte le distanze dello stile libero veloce (50, 100 e 200). In campo femminile spicca Emma Vittoria Giannelli, chiamata a guidare il mezzofondo azzurro nei 400, 800 e 1500 sl. Da seguire anche Bianca Nannucci, protagonista di una stagione intensa tra Europei juniores, Mondiali assoluti di Singapore e rassegne nazionali di categoria. Occhi puntati inoltre su Irene Burato e Mia Franco (rana), Greta Rossi (100 sl e 100 farfalla), Matteo Venini e Daniele Del Signore (dorso e misti) e Alessandra Mao nello stile libero.

Oggi si parte con le batterie dei 200 misti uomini con due azzurri al via, Francesco Pernice e Matteo Venini, già protagonista ieri nei 100 dorso. Gara attesa dai rumeni per la presenza di Badea, ma i favoriti sono i giapponesi Kojima e Numata e il russo Shcherbakov. Nei 100 stile libero donne saranno impegnate Alessandra Leoni e la giovanissima Alessandra Mao, entrambe a caccia di un posto in semifinale. Non ci saranno al via le tre atlete sul podio degli Europei di Samorin (Cachot, Daza Garcia e Davison), ma attenzione a statunitensi, australiane e britanniche, oltre che a due delle protagoniste dei 50 metri, la danese Damborg e la russa Manokhina. Spazio poi ai 100 farfalla uomini, con Francesco Ceolin unico italiano in gara: per lui l’obiettivo è centrare la finale in una prova apertissima. Il britannico Fearns è tra i più accreditati, ma dovrà guardarsi dal brasiliano De Paula Filho, dal lituano Juska e dallo statunitense Cox.

Nei 200 farfalla donne non ci saranno azzurre. La favorita è la statunitense Derivaux, ma le insidie arrivano dall’Asia con la cinese Gong e la giapponese Ishizuka. Da tenere d’occhio anche la britannica Price, argento agli Europei, e la russa Fokina, outsider di lusso. Grande attesa per i 200 stile libero uomini, dove l’Italia può contare sul suo asso: Carlos D’Ambrosio, protagonista in finale al Mondiale di Singapore e grande assente agli Europei, parte da favorito numero uno. L’austriaco Giefing e il cinese Xu sono i rivali principali, ma occhio anche al giapponese Kuroda e ancora al lituano Juska. Da finale anche l’altro azzurro in gara, Alberto Ferrazza.

In chiusura il programma propone la staffetta 4×100 mista mista, dove l’Italia deve fare i conti con una frazione a rana maschile non irresistibile, fattore che riduce le ambizioni, pur contando su un quartetto di ottimo livello. Spazio anche agli 800 stile libero donne, con fari puntati su Emma Vittoria Giannelli, due volte argento agli Europei di Samorin, che proverà a salire ancora sul podio. Le principali rivali saranno le russe Diakova e Misharina, la cinese Yang e la britannica Blocksidge, bronzo europeo sui 1500, ma capace di inserirsi anche in questa distanza.

Le batterie scatteranno alle 8.30, semifinali e finali inizieranno dalle 17.00.