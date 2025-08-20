LIVE Atletica, Diamond League Losanna 2025 in DIRETTA: Fabbri, Weir, Simonelli e Furlani al via in Svizzera. Assente Jacobs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Diamond League di Losanna, tredicesima e terzultima tappa del massimo circuito internazionale d’atletica, appuntamento che anticipa di una settimana le finali di Zurigo in programma il 27 agosto.

La città che ospita il Comitato Olimpico Internazionale è pronta ad accogliere i migliori atleti del mondo, l’Italia si affida a Leonardo Fabbri, Zane Weir, Lorenzo Simonelli e Mattia Furlani.

Il programma odierno prenderà il via alle ore 19:30, sedici le gare a cui assisteremo. Si parte con il getto del peso, si parte subito forte, in quanto sono iscritti alla finale due italiani, Zane Weir e Leonardo Fabbri, con il toscano che va alla ricerca della spallata vincente.

Alle 20:23 sarà il turno di Lorenzo Simonelli, impegnato nei 110 metri a ostacoli. Il romano ha sete di riscatto dopo la squalifica della tappa di Silesia, lo statunitense Cordell Tinch l’uomo da battere.

La quarta punta italiana si metterà all’opera dalle 20:50, lo scenario è quello del salto in lungo e Mattia Furlani, bronzo olimpico a Parigi, vuole dimostrare di poter recitare il ruolo da protagonista, mettendo magari in secondo piano gente come Liam Adcock e Miltiadis Tentoglou.

Chiuso il capitolo legato degli azzurri, illumineranno la serata gare come i 100 ostacoli femminili (ore 21.14), gli 800 metri maschili (ore 21:23), dove Emmanuel Wanyonyi punta all’ennesimo successo, o il salto in alto femminile (ore 20:25), che vede la presenza dell’autrice del record mondiale Yaroslava Mahuchikh. Chiuderà la giornata la staffetta 4×100 donne (ore 21:52), assente l’Italia.

Prima di essa, però, ci sarà spazio per la corsa regina; i 100 metri maschili (ore 21:40) ci offrono un nuovo e appassionante spettacolo, il campione olimpico Noah Lyles parte favorito, ma occhio ad insidie quali Akani Simbine e Oblique Seville. Assente, a nostro malincuore, Marcell Jacobs.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta della tredicesima e terzultima tappa della Diamond League 2025. Gli aggiornamenti della corrente cronaca inizieranno alle 19:10, vi aspettiamo!