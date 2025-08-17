Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 17 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Domenica 17 agosto ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi i World Games, il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati, il ciclismo con la Classica di Amburgo, la MotoGP con il GP d’Austria, il Motocross con il GP di Svezia, e tanto altro ancora.
A Cincinnati proseguiranno sia l’ATP Masters 1000, che vedrà impegnati Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nella finale di doppio, sia il WTA 1000, nel quale scenderà in campo nella seconda semifinale di singolare Jasmine Paolini.
MotoGP su TV8, orario gara GP Austria 2025: programma in chiaro e differita 17 agosto
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 17 agosto
02.00 World Games, ultima giornata – The World Games Live
09.40 MotoGP, GP Austria: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10:25 MX2, GP Svezia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
10:45 MXGP, GP Svezia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
11.00 Moto3, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.00 differita TV8 HD, tv8.it
12.10 Ciclismo, Classica di Amburgo – 14.00 discovery+, 15.30 Eurosport 2 HD, DAZN
12.15 Moto2, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.15 differita TV8 HD, tv8.it
13:15 MX2, GP Svezia: gara 1 – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com
14.00 MotoGP, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it
14.00 Volley femminile, Mondiali U21: finale, Italia-Giappone – VBTV e YouTube Volleyball World
14:15 MXGP, GP Svezia: gara 1 – Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com
16:10 MX2, GP Svezia: gara 2 – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com
17.00 Basket femminile, Europei U16: fase a gironi, Italia-Germania – YouTube FIBA
17:10 MXGP, GP Svezia: gara 2 – Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com
18.00 Calcio, Coppa Italia: Monza-Frosinone – 20, Mediaset Infinity, sportmediaset.it
18.30 Calcio, Coppa Italia: Parma-Pescara – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it
19.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati: semifinali singolare e finale doppio (2° match alle 19.00 comunque non prima delle 21.00 Paolini-V. Kudermetova) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX
20.00 Calcio femminile, The Women’s Cup: finale, Juventus-Inter – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Coppa Italia: Cesena-Pisa – 20, Mediaset Infinity, sportmediaset.it
21.15 Calcio, Coppa Italia: Milan-Bari – Canale 5, Mediaset Infinity, sportmediaset.it
Non prima delle 24.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: finale doppio (3° match dalle 19.00 non prima delle 24.00 Musetti/Sonego-Mektic/Ram) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
