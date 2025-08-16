Quando la finale dell’ATP di Cincinnati: non sarà di domenica! Orario, tv, streaming

L’ultimo atto di ciascun tabellone di singolare, a differenza di quanto accadrà domani per i doppi, del combined di Cincinnati, in Ohio (USA), sede dei tornei di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, si disputerà lunedì 18 agosto.

La finale maschile aprirà il programma, in quanto le semifinali si disputeranno oggi, ed il match avrà inizio alle ore 21.00 italiane, mentre l’ultimo atto femminile farà calare il sipario sulla manifestazione, in quanto le semifinali si giocheranno domani, ed avrà inizio non prima della mezzanotte ora italiana.

La finale maschile dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO FINALE ATP CINCINNATI 2025

Lunedì 18 agosto – P&G Center Court

Dalle ore 21.00 italiane

Finale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Non prima delle 24.00 ora italiana di martedì 19 agosto

Finale singolare femminile

PROGRAMMA FINALE ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.