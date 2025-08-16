Dove vedere in tv Italia-Giappone, Finale Mondiali volley femminile U21: orario, programma, streaming

Domenica 17 agosto si disputerà la finale dei Mondiali under 21 2025 di volley femminile, in corso in Indonesia: saranno l’Italia ed il Giappone a contendersi il titolo iridato di categoria nel match che inizierà alle ore 14.00 italiane.

Per il match Italia-Giappone dei Mondiali under 21 di volley femminile non ci sarà diretta tv, ma tutti i match della manifestazione saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE U21 VOLLEY FEMMINIILE

Domenica 17 agosto

Ore 14.00 italiane – Finale

Italia-Giappone – Diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE U21 VOLLEY FEMMINIILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e canale YouTube Volleyball World.

Diretta live testuale: OA Sport.