LIVE Paolini-Kudermetova, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: la toscana a caccia della sua prima finale in Ohio

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima semifinale del WTA 1000 di Cincinnati (USA) che vede di fronte l’azzurra, ritrovata, Jasmine PAOLINI alla russa Veronika Kudermetova.

Si è rifatta del bruttissimo periodo che stava attraversando la giocatrice toscana, che veniva dalla brutta eliminazione all’esordio (2° turno) dell’Open del Canada e che ha saputo soffrire e riemergere qui in Ohio (USA)! La vittoria di secondo turno con Sakkari, soffertissima, ha dato lo slancio necessario per affrontare tutte le altre partite, che Paolini è riuscita a portare a casa.

Serve la finale per la race e per la classifica mondiale! Ottenendola infatti Paolini tornerebbe vicinissima a un posto virtuale nelle prime 8 della classifica dell’anno solare, issandosi a circa -40 punti da Jessica Pegula. Nella classifica WTA invece l’azzurra vincendo oggi supererebbe Amanda anisimova e tornerebbe al n.8 provvisorio delle classifiche WTA. La corsa è anche con Rybakina, che giocherà la prima semifinale contro Swiatek.

All’alba di ieri si è confermata la ‘bestia nera’ dell’idolo di casa Coco Gauff, sconfiggendola in tre parziale e in rimonta dopo un netto 2-6 assorbito nel set d’apertura. I regali dell’americana e il ritrovato tennis di spinta e di intelligenza di Paolini hanno fatto sì che la toscana si issasse per la prima volta in carriera al penultimo atto in questo torneo. Di fronte c’è una giocatrice che è capace di tutto!

La russa Veronika Kufermetova tira tutto, ed è capace di lasciare ferme un po’ tutte le giocatirci del circuito femminile. Tuttavia, non lesina passaggi a vuoto clamorosi quando ci si avvicina all’altare dell apartita. Lo aanno molto bene proprio Errani e Paolini, che nella finale di Roma approfittarono di una serie clamorose di defiance di Kudermetova/Mertens e, sotto 0-4 nel primo set, caricarono le rivali di 5 giochi consecutivi per poi chiudere al tie-break!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’attesissima semifinale del WTA 1000 di Cincinnati (USA) che vede di fronte l’azzurra, ritrovata, Jasmine PAOLINI alla russa Veronika Kudermetova. Si gioca alle 21. Occhio a possibili ritardi dovuti alla prima semifinale dalle 19! Vi aspettiamo!