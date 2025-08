Quanti punti può guadagnare Alcaraz su Sinner a Cincinnati: punti da difendere e corsa al n.1 che si infiamma

L’azzurro Jannik Sinner e l’iberico Carlos Alcaraz prenderanno parte all’ATP Masters 1000 di Cincinnati: il numero 1 ed il numero 2 del tabellone potranno incontrarsi soltanto in finale ed usufruiranno entrambi di un bye al primo turno, entrando direttamente in gioco al secondo.

Jannik Sinner è già certo di restare numero 1 del mondo fino al termine degli US Open 2025, previsto per domenica 8 settembre, ma il torneo di Cincinnati sarà comunque uno snodo importante per la corsa alla vetta del ranking ATP.

Sinner, infatti, è il campione in carica, e scarterà 1000 punti, ripartendo a Cincinnati da quota 10830, mentre Alcaraz nel 2024 fu eliminato all’esordio, e per questo motivo perderà soltanto 10 punti, scattando in Ohio da quota 8590.

Il distacco massimo tra i due al termine del torneo di Cincinnati potrà essere di 3230 punti, qualora i due dovessero compiere esattamente lo stesso percorso del 2024, mentre il divario minimo potrà essere di 1250 punti, qualora i risultati dei due dovessero essere opposti a quelli dello scorso anno.

RANKING DOPO TORONTO 2025

1 Jannik Sinner 11830

2 Carlos Alcaraz 8600

RANKING SENZA I PUNTI DI CINCINNATI 2024

1 Jannik Sinner 10830

2 Carlos Alcaraz 8590

DISTACCO MASSIMO E MINIMO DOPO CINCINNATI 2025

Distacco massimo: 3230

Distacco minimo: 1250