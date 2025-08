Lungo chiarimento tra Flavio Cobolli e Ben Shelton a fine match a Toronto: cosa è successo tra i due tennisti

Un esito negativo per Flavio Cobolli negli ottavi di finale del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese, il tennista italiano è stato sconfitto dall’americano Ben Shelton (n.7 ATP) col punteggio di 6-4 4-6 7-6 (1) in un match durato 2 ore e 27 gioco. Una partita che, a un certo punto, sembrava essere nelle mani di Flavio, superiore nello scambio da fondo e capace di coprire il campo meglio dell’avversario.

La gestione della tensione e le poche prime di servizio in campo, però, sono stati gli aspetti critici per il giocatore romano, che così ha dovuto salutare il pubblico canadese prima di quanto avrebbe voluto. Un match teso in tutti i sensi, al punto che nel momento di stringersi la mano Shelton ha chiesto chiarimenti all’azzurro rispetto al suo comportamento tenuto in campo.

Un lungo scambio di battute tra i due nei pressi della rete e anche quando Flavio stava per lasciare il campo, che si origina per un gesto nel corso del tie-break decisivo, che il classe 2002 del Bel Paese ha rivolto al suo angolo. “Ha fatto un gesto durante il tie-break e gli ho chiesto spiegazioni. Ha detto che non era rivolto a me, quindi andava tutto bene“, ha poi dichiarato Ben.

“He just made a gesture in the tiebreaker and I asked him about it. He said it wasn’t towards me so we’re cool.”

