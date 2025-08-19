TennisUS Open
Qualificazioni US Open 2025, avanzano Cinà, Passaro e Gigante al secondo turno
Calato il sipario sulla prima giornata di qualificazioni agli US Open 2025. Sui campi di New York ci si giocano le chance per approdare nel main draw, i cui incontri inizieranno domenica 24 agosto. Nel tabellone cadetto riservato agli uomini, il bilancio in casa Italia è stato di tre vittorie e di tre sconfitte.
Festeggiato il best ranking a sfiorare la top-200, Federico Cinà ha affrontato con grande personalità la sua prima volta nelle “quali” in un torneo dello Slam, battendo nettamente lo svizzero Dominic Stricker col punteggio di 6-2 6-2. Al secondo turno affronterà l’argentino Federico Agustin Gomez (n.206 ATP) e non sarà una sfida facile.
Missione compiuta anche per Matteo Gigante che, in rimonta, ha battuto il lituano Edas Butvilas (n.235 del ranking) col punteggio di 3-6 6-4 6-1. Il romano è venuto fuori alla distanza e nel secondo round giocherà contro il 21enne di Hong Kong, Coleman Wong (n.174 del mondo).
La terza vittoria ha portato la firma di Francesco Passaro che si è imposto contro il cinese di Taipei, Yu Hsiou Hsu (n.195 del ranking), contro cui non aveva mai giocato in carriera, col punteggio di 6-3 1-6 6-4. Nel secondo turno ci sarà da sfidare il ventenne messicano Rodrigo Pacheco Mendez (n.226 del mondo) e nessun precedente tra loro.
Eliminati invece Andrea Pellegrino (7-6 (4) 6-3 contro Mikhail Kukushkin), Stefano Napolitano (3-6 7-6 (2) 6-4 contro Marc-Andrea Huesler) e Francesco Maestrelli (6-3 6-7 (2) 6-4 contro James McCabe)