LIVE Musetti/McNally-Osaka/Monfils, US Open 2025 in DIRETTA: inizia il cammino dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti/McNally-Osaka/Monfils, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo di doppio misto degli US Open 2025. Inizia ufficialmente il quarto e ultimo Slam dell’anno, si parte con una formula insolita legata al torneo del doppio misto, il quale viene totalmente disputato il 19 e il 20 agosto.

Dopo la splendida cavalcata condivisa con Lorenzo Sonego nell’ATP di Cincinnati, dove solo Rajeem Ram e Nikola Mektic gli hanno negato l’alzata del trofeo, Lorenzo Musetti si cimenta nuovamente nella specialità di coppia, stavolta al fianco di una ragazza, la statunitense Caty McNally. La ventitreenne nativa dell’Ohio è stata scelta come rimpiazzo di Jasmine Paolini; la tennista numero uno azzurra ha deciso di non partecipare con lo scopo di risparmiare energie per il singolare.

Musetti potrà contare sull’ottima dimestichezza di Caty McNally. Difatti, l’americana ha raggiunto due volte la finale del doppio femminile a Flashing Medows (2021, 2022), seppur mai centrando il successo.

Dall’altra parte della rete due dei giocatori più amati dal pubblico, la quattro volte campione Major Naomi Osaka e l’effervescente veterano Gael Monfils. Il binomio franco-nipponico parte leggermente sfavorito nella sfida odierna, in quanto possiede minor esperienza nel doppio rispetto a Musetti e McNally.

La coppia vincente della sfida odierna rigiocherà poche ore dopo la prima partita, Ruud e Swiatek o Tiafoe e Keys gli avversari ai quarti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta di Musetti/McNally-Osaka/Monfils, match valido per gli ottavi di finale del torneo di doppio misto degli US Open 2025. L’appuntamento è per le ore 17:00, l’incontro andrà in scena sull’iconico Arthur Ashe Stadium. Buon divertimento, vi aspettiamo!