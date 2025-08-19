US Open 2025, il programma di oggi del doppio misto: orari partite 19 agosto, tv, streaming

Cambiano la formula e la tempistica dell’evento nel tentativo di spettacolarizzare l’evento e attirare l’interesse dei big del panorama internazionale. Si gioca oggi e domani il torneo di doppio misto dell’Open degli Stati Uniti 2025, competizione che prevede un tabellone di sedici coppie con incontri ad eliminazione diretta.

Presenti ai nastri di partenza diversi giocatori e giocatrici di primissimo piano del circuito ATP e WTA. Il ritiro nella finale di Cincinnati, dopo soli cinque giochi, costringerà molto probabilmente Jannik Sinner a rinunciare alla competizione. In campo maschile ci saranno lo spagnolo Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev e il serbo Novak Djokovic. Nel contingente femminile spiccano le americane Jessica Pegula e Madison Keys , la polacca Iga Swiatek e la russa Mirra Andreeva.

Il contingente italiano potrà contare su Lorenzo Musetti, in coppia con la statunitense Caty McNally dopo il forfait di Jasmine Paolini, e sui detentori del titolo. Sara Errani e Andrea Vavassori sono attesi da un compito molto duro, ma non hanno alcuna voglia di arrendersi e venderanno cara la pelle prima di alzare bandiera bianca.

Determinante, al di là delle qualità di ciascun atleta, poter contare su un’ottima condizione atletica perché il ritmo di gioco sarà decisamente serrato: oggi si giocano il primo turno e i quarti di finale, domani, a partire dalle ore 19:00(l’1:00 di giovedì 21 in Italia) si giocheranno le due semifinali e la sfida per il titolo.

Il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri.

CALENDARIO DOPPIO MISTO US OPEN 2025

Martedì 19 agosto

Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 17:00 italiane

Match 1: JPN N. Osaka / FRA G. Monfils – USA C. McNally / ITA L. Musetti

Non prima delle ore 18:00 italiane

Match 2: POL I. Swiatek [3] / NOR C. Ruud [3] – USA M. Keys / USA F. Tiafoe

A seguire

Match 3: Vincente Match 1 – Vincente Match 2

Non prima delle ore 20:00 italiane

Match 4: USA J. Pegula [1] / GBR J. Draper [1] – GBR E. Raducanu / ESP C. Alcaraz

A seguire

Match 5: SRB O. Danilovic / SRB N. Djokovic – RUS M. Andreeva / RUS D. Medvedev

A seguire

Match 6: Vincente Match 4 – Vincente Match 5

Louis Armstrong Stadium

Dalle ore 17:00 italiane

Match 7: ITA S. Errani / ITA A. Vavassori – KAZ E. Rybakina [2] / USA T. Fritz [2]

A seguire

Match 8: USA V. Williams / USA R. Opelka – CZE K. Muchova / RUS A. Rublev

A seguire

Match 9: Vincente Match 7 – Vincente Match 8

Non prima delle ore 19:30 italiane

Match 10: USA T. Townsend / USA B. Shelton – USA A. Anisimova [4] – DEN H. Rune [4]

A seguire

Match 11: CZE K. Siniakova / ITA J. Sinner – SUI B. Bencic / GER A. Zverev

A seguire

Match 12: Vincente Match 10 – Vincente Match 11

PROGRAMMA DOPPIO MISTO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.