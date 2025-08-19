TennisUS Open
Sorteggio US Open 2025: le teste di serie che può trovare Sinner turno per turno. Chi sperare e chi evitare. E le mine vaganti…
Giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (le 12:00 di New York) andrà in scena il sorteggio degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione. Il main draw prenderà forma e Jannik Sinner, n.1 del mondo e detentore del titolo dell’anno passato, sarà a conoscenza di quello che lo aspetta per portarsi a casa nuovamente il trofeo.
La concorrenza sarà agguerrita. Carlos Alcaraz vorrà contendere lo scettro e togliersi la soddisfazione di strappare il primato della graduatoria mondiale al pusterese. Ci sono serie possibilità, infatti, che un’eventuale sfida nell’atto conclusivo non metterà in palio solo il Major, ma anche la vetta del ranking ATP.
Altri competitors qualificati saranno il tedesco Alexander Zverev, gli americani Taylor Fritz (finalista l’anno scorso) e Ben Shelton, il semifinalista dall’anno passato, Jack Draper, e il serbo Novak Djokovic, desideroso di dimostrare di essere ancora in grado di far suo un torneo di questo genere.
Insidie che poi ci potrebbero essere fin dai primi turni, considerando i tennisti al di fuori delle teste di serie. I nomi che vengono in mente sono quelli dell’australiano Alexei Popyrin, del brasiliano Joao Fonseca, dell’americano Reilly Opelka, degli esperti Marin Cilic e Gael Monfils, senza dimenticare lo scomodo francese Adrian Mannarino. Di seguito i vari scenari:
TESTE DI SERIE US OPEN 2025
|Seed
|Name
|Seeding Ranking
|Entry Ranking
|1
|Jannik Sinner
|1
|1
|2
|Carlos Alcaraz
|2
|2
|3
|Alexander Zverev
|3
|3
|4
|Taylor Fritz
|4
|4
|5
|Jack Draper
|5
|5
|6
|Ben Shelton
|6
|9
|7
|Novak Djokovic
|7
|6
|8
|Alex de Minaur
|8
|12
|9
|Karen Khachanov
|9
|17
|10
|Lorenzo Musetti
|10
|7
|11
|Holger Rune
|11
|8
|12
|Casper Ruud
|12
|13
|13
|Daniil Medvedev
|13
|14
|14
|Tommy Paul
|14
|16
|15
|Andrey Rublev
|15
|10
|16
|Jakub Mensik
|16
|18
|17
|Frances Tiafoe
|17
|11
|18
|Alejandro Davidovich Fokina
|18
|26
|19
|Francisco Cerundolo
|19
|20
|20
|Arthur Fils
|20
|15
|21
|Jiri Lehecka
|21
|25
|22
|Tomas Machac
|22
|22
|23
|Ugo Humbert
|23
|23
|24
|Alexander Bublik
|24
|34
|25
|Flavio Cobolli
|26
|19
|26
|Felix Auger-Aliassime
|27
|28
|27
|Stefanos Tsitsipas
|28
|27
|28
|Denis Shapovalov
|29
|33
|29
|Alex Michelsen
|30
|30
|30
|Tallon Griekspoor
|31
|29
|31
|Brandon Nakashima
|32
|31
|32
|Gabriel Diallo
|33
|38
CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER
Primo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie: Joao Fonseca, Alexei Popyrin, Reilly Opelka e Adrian Mannarino.
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie: Joao Fonseca, Alexei Popyrin, Reilly Opelka e Adrian Mannarino.
Terzo turno
Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Flavio Cobolli, Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima e Gabriel Diallo.
Quarto turno
Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik.
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic ed Alex de Minaur.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Taylor Fritz.
Finale
La testa di serie numero 2, ovvero Carlos Alcaraz.