Perché il triathlon è ai World Games 2025? Le specialità previste e l’assenza dell’Italia

Il duathlon, variante del triathlon, sarà protagonista ai World Games 2025: sono previste tre specialità, ovvero l’individuale maschile, con 40 iscritti, l’individuale femminile, con 37 iscritte, e la staffetta mista, con 22 coppie al via. Non sarà rappresentata l’Italia.

Il duathlon consiste in un segmento di corsa, seguito da una di ciclismo e poi da un altro di corsa, e differisce dal triathlon per via della frazione di nuoto sostituita dalla prima parte di corsa. Ai World Games la prova si svolgerà su strada, con una prima parte corsa di 10 km, seguita da una frazione di ciclismo di 44 km, ed infine da un altro segmento di corsa di 5 km.

Per la seconda volta, dopo Birmingham (USA) 2022, il duathlon è incluso nel programma ufficiale dei World Games: a Cali (Colombia), nel 2013, infatti, si trattava soltanto di uno sport dimostrativo. Nel 1993 a L’Aia, nei Paesi Bassi, invece, fu il triathlon ad essere inserito nel programma: l’esordio alle Olimpiadi, infatti, arrivò soltanto a Sydney 2000.