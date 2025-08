Nuoto pinnato, le discipline dei World Games 2025 e tutti gli italiani qualificati

Dal 7 al 12 agosto a Chengdu, in Cina, l’edizione 2025 dei World Games terrà banco relativamente a tre discipline coinvolte di nostro interesse: apnea, apnea paralimpica e nuoto pinnato. Saranno in tutto 19 gli atleti impegnati in gara in rappresentanza del Bel Paese. Apnea e apnea paralimpica saranno per la prima volta coinvolte nei Giochi riservati alle specialità non olimpiche.

Di seguito l’elenco degli atleti selezionati (8 uomini e 11 donne), divisi per disciplina:

Apnea

Matteo Michele Airoldi – Livia Bregonzio – Mauro Generali – Cristina Rodda

Apnea Paralimpica

Katia Aere – Pierluigi Bonafin – Alessandro Cianfoni – Ilenia Colanero – Michela Dal Bianco – Ottavio Demontis – Fabrizio Pagani – Marta Pozzi – Gianluca Visconti

Nuoto Pinnato

Giulia Bruni – Giorgia Destefani – Marco Orsi – Anna Raffaetà – Giorgia Scagliarini – Viola Magoga

In casa Italia si vorrà far vedere il proprio valore in specialità particolari. “Puntiamo a sorprendere tutti perché le medaglie sono alla portata di tutti, noi compresi. Sentir risuonare l’inno dal podio è il sogno“, hanno fatto sapere dalla squadra italiana di nuoto pinnato, dove spicca il nome di Marco Orsi, grande atleta in passato del nuoto tra le corsie (50-100 sl; 100 misti) e ora alle prese con una nuova esperienza.

Sarà interessante vedere come il Bomber di Budrio saprà disimpegnarsi, al pari degli altri convocati come Giulia Bruni. Parliamo di un’atleta di grande talento, che si è fatto largo in ambito internazionale e potrebbe stupire nella manifestazione in Cina.