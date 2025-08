Pattinaggio a rotelle inline freestyle: le gare dei World Games 2025 e gli italiani qualificati

In occasione della dodicesima edizione dei World Games 2025, in programma dal 7 al 17 agosto in Cina, precisamente in quel di Chengdu, ci sarà una prima volta assoluta per quanto riguarda il mondo rotellistico: stiamo parlando del pattinaggio inline freestyle, disciplina di recente nascita che sta accumulando anno dopo anno sempre più attenzione, complice anche quella matrice “urban”, parola chiave della Federazione Internazionale.

Lo sport sostituisce il “tradizionale” pattinaggio artistico a rotelle. Nel contesto della kermesse assisteremo nello specifico alle prove derivanti soltanto da due discipline: lo slalom classic e lo speed slalom. Quali sono le differenze? Nel primo caso l’atleta, a tempo di musica e con un timing di 120 secondi, presenta una serie di passi da eseguire su una serie di coni, disposti su tre file posizionate in modo parallelo e con una distanza di due metri tra loro. I passi potranno essere semplici (su due coni), oppure composti (su quattro coni). L’esecuzione viene valutata da una giuria che decreterà un punteggio diviso in “Contenuto tecnico” e “Contenuto stilistico”.

Diverso è invece lo speed slalom che, invece, prevede più che altro velocità ed abilità: in questo caso i pattinatori dovranno eseguire nel minor tempo possibile uno slalom su un piede, attraversando venti coni disposti a soli 80 cm tra loro, senza ovviamente muoverne nessuno.

La nostra Nazionale schiererà cinque rappresentanti, in lizza in tutte le gare fatta eccezione per lo speed slalom maschile. Saranno della partita nello specifico. Valerio Degli Agostini, Lorenzo Guslandi (Slalom Classic Man), Ilaria Guslandi, Alice Tomatis (Slalom Classic femminile) e Matilde Arosio (Speed Slalom femminile). Le compagini più forti saranno quelle asiatiche (Cina, Cina Taipei), oltre che l’Iran. I nostri portacolori hanno palmarès e credibilità per poter dire la loro.

PATTINAGGIO A ROTELLE INLINE FREESTYLE: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Slalom Classic maschile

Lorenzo Guslandi

Valerio Degli Agostini

Slalom Classic femminile

Ilaria Guslandi

Alice Tomatis

Speed Slalom femminile

Matilde Arosio