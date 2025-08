Ginnastica, tutte le specialità dei World Games 2025 e gli italiani qualificati. Attesa per aerobica e parkour

Chengdu si appresta a ospitare i World Games 2025, che andranno in scena nella località cinese dal 7 al 17 agosto. La competizione multisportiva, nata nel 1981 e giunta alla dodicesima edizione, è riservata alle discipline che non godono della ribalta olimpica e che con cadenza periodica si ritrovano per dare vita a una manifestazione di indubbio prestigio. Si torna in scena a tre anni di distanza dall’appuntamento di Birmingham e anche l’universo della ginnastica sarà protagonista.

Non ci saranno artistica, ritmica e trampolino elastico (individuale) perché figurano nel programma dei Giochi e dove l’Italia ha brillato nell’edizione di Parigi 2024, conquistando un oro (Alice D’Amato alla trave), un argento (gara a squadre femminile di artistica) e tre bronzi (Manila Esposito sui 10 cm, Sofia Raffaeli nell’all-around di ritmica e le Farfalle). La ribalta spetterà ad acrobatica, aerobica, parkour e trampolino (syncro, tumbling e double mini, dunque non le specialità a cinque cerchi).

L‘Italia avrà la possibilità di distinguersi nell’aerobica, dove gli azzurri saranno presenti in tutte le specialità: Matteo Falera e Lucrezia Rexhepi gareggeranno in coppia; Sara Cutini, Davide Nacci e Francesco Sebastio gareggeranno nel trio; nella prova per gruppi la squadra sarà composta da Nicole Alighieri, Arianna Cirulanti, Andrea Colnago, Giorgia Frigeni, Elisa Marras, Marcello Patteri, Alice Pettinari, Lucrezia Rexhepi; nella dance vedremo all’opera Nicole Alighieri, Arianna Ciurlanti, Andrea Colnago, Giorgio Frigeni, Elisa Marras, Marcello Patteri, Alice Pettinari, Lucrezia Rexhepi.

Nel parkour, invece, i riflettori saranno puntati su Andrea Consolini, che gareggerà sia nel freestyle sia nello speed. Le gare di aerobica prevedono sei contendenti, mentre ce ne saranno dodici nel parkour. Non ci saranno italiani tra trampolino e acrobatica. La speranza è di portare a casa una medaglia e di contribuire alla spedizione tricolore in terra asiatica, dove l’Italia spera di conservare il primo posto nel medagliere all-time dei World Games.