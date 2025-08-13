Perché è stato interrotto il match di Sinner con Mannarino: il punteggio al momento dello stop

La pioggia si prende la scena a Cincinnati, in Ohio, sede del torneo combined a pochi giorni dagli US Open di tennis: attorno alle ore 21.00 italiane i match sono stati interrotti, e tra i giocatori in campo c’era anche Jannik Sinner, che è stato costretto ad stoppare il proprio incontro con il transalpino Adrian Mannarino.

Al momento della pausa forzata l’azzurro era in vantaggio di un set, avendo vinto la prima frazione con lo score di 6-4, ma era sotto 1-2 nella seconda, e nel quarto game stava servendo e si era procurato la palla per il 2-2 sul 40-30, quando il maltempo ha costretto i giocatori a fermarsi.

Stop anche per lo statunitense Ben Shelton, in vantaggio per 7-6 1-2 con lo spagnolo Roberto Bautista, mentre in campo femminile la danese Clara Tauson e la russa Veronika Kudermetova sono state fermate sul 6-3 6-7 3-5, con la danese che stava per servire per restare nel match.

Stop anche per il match di doppio tra gli australiani Ebden/Thompson ed i britannici Cash/Glasspool, fermati nel corso del match tiebreak sul 3-2 per la coppia europea: al termine di questa sfida scenderanno in campo gli italiani Bolelli/Vavassori, che affronteranno gli statunitensi Cash/Tracy.