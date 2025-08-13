LIVE Nardi-Alcaraz, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: serve l’impresa contro il n.2 del mondo negli ottavi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una succosissima sfida tra l’azzurro Luca NARDI e l’iberico Carlos ALCARAZ, sfida che vale un posto in quarti di finale nel Masters 1000 di Cincinnati 2025!

Il ripescato pesarese ha disputato il torneo della vita, visto che ha addirittura migliorato il 3° turno ottenuto a Indian Wells 2024 e si è spinto tra gli ultimi sedici giocatori del torneo dell’Ohio. Il caldo e l’umidità hanno costretto ieri al ritiro il ceco Mensik, e Nardi è potuto accedere così per la prima volta in carriera a questo turno in un 1000. In classifica è tornato a ridosso dei primi 80 del mondo, lui che aveva rischiato fortemente di uscirci dopo il periodo non esaltante vissuto fin qui.

Di fronte c’è il n.2 del mondo, 5 volte campione Slam, che però potrebbe anche essere attaccabile sul velocissimo cemento statunitense. Alcaraz ha disputato questo torneo nel 2023, quando si arrese dopo quasi 4 ore di autentico Show a Novak Djokovic al tie-break decisivo. L’azzurro quest’anno ha già messo paura all’iberico, visto che a Doha il loro match di quarti di finale fu deciso al set decisivo.

C’è speranza che un pesarese ispirato possa dare fastidio al secondo giocatore del mondo oggi! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Luca NARDI e Carlos Alcaraz, che apre la sessione serale a Cincinnati a partire dalle 01:00! Vi aspettiamo!