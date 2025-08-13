LIVE Sinner-Mannarino, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: il n.1 del mondo alla prova col mancino francese, nel mirino i quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner ed il francese Adrian Mannarino. Quarto confronto diretto tra i due con l’azzurro che conduce per 3-0. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra il transalpino Benjamin Bonzi ed il canadese Felix Auger-Aliassime.

Sinner, che in settimana spegnerà 24 candeline, si presenta all’appuntamento da numero uno del mondo dopo aver centrato il suo primo Wimbledon. Smaltita la delusione dei 3 championships point mancati al Roland Garros l’altoatesino ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto prendendosi la rivincita con gli interessi su Carlos Alcaraz sui prati dell’All Englands Club. Il fuoriclasse azzurro, dopo aver saltato il Masters 1000 di Toronto, vuole preparare al meglio la marcia di avvicinamento agli US Open e nell’incontro di secondo turno ha lasciato appena 2 giochi al colombiano Galan prima di superare in due parziali il canadese Diallo.

Dal canto suo Mannarino, trentasettenne francese, arriva all’incontro da qualificato. Il veterano transalpino ha infatti superato il limbo delle qualificazioni sconfiggendo l’americano Krueger ed il ceco Svrcina, prima di imporsi nel tabellone principale sull’australiano Thompson, sul ceco Machah e sullo statunitense Paul. Mancino che ama appoggiarsi sulla velocità creata dagli avversari, quando in giornata è sempre fastidioso.

La sfida di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner ed il francese Adrian Mannarino sarà il secondo match sul Campo Centrale a partire dalle 17.00 dopo Tiafoe-Rune. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!