Pentathlon, i Mondiali di Kaunas si avvicinano e gli azzurri si preparano in Inghilterra

La nazionale italiana di pentathlon non va in vacanza, anzi raddoppia i lavori. Dopo un inizio estate particolarmente ricco di impegni, tra i quali il Campionato Europeo, non è tempo di fermarsi ma intensificare gli sforzi perchè i Campionati Mondiali di Kaunas (Lituania) si fanno sempre più vicini. Il tempo stringe e la preparazione, come vedremo, entrerà nel vivo.

Come ha comunicato la FIPM – Federazione Italiana Pentathlon Moderno, infatti, si vanno ad aprire due intense settimane di allenamenti in vista del prossimo impegno internazionale, ovvero la manifestazione iridata che si disputerà nello Stato baltico dal 26 al 30 agosto prossimi.

Saranno 7 gli atleti impegnati, tutti reduci dal Campionato Europeo disputato a Madrid, nel “Great Britain World Championships Training Camp” a Bath, in Inghilterra. Di cosa si tratta, nello specifico? Stiamo parlando di un periodo di allenamento collegiale, insieme ai padroni di casa britannici ed a numerosi atleti di altre Nazioni, per completare la preparazione in vista della rassegna iridata.

I convocati: Aurora Tognetti (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Valentina Martinescu (Junior Asti), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), Roberto Micheli (Fiamme Oro). Non sarà presente, invece, Matteo Cicinelli (Carabinieri) ancora alle prese con un problema fisico che lo sta tenendo fermo ai box.