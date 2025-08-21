Pattinaggio artistico: svelate le iscrizioni per il Lombardia Trophy. Tanti big azzurri (e non) presenti a Bergamo

Si delinea sempre di più il quadro della cosiddetta pre-season di pattinaggio di figura. Nelle scorse ore infatti l’International Skating Union ha dirmato la lista degli iscritti al primo significativo evento della stagione 2025-2026, il Lombardia Trophy, in scena all’IceLab Arena di Bergamo dall’11 al 14 settembre.

Inutile dire che per l’occasione sarà presente un nutritissimo schieramento atleti azzurri, pronti a cominciare un’annata sportiva speciale che, com sappiamo, culminerà con le attese Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. In tal senso, la categoria più “popolosa” risulta essere quelle delle coppie d’artistico, dove è prevista la partecipazione di tutti i team di punti nostrani (che reciteranno anche il ruolo di protagonisti).

Saranno della partita infatti i Vice Campioni Europei nonché bronzo ai Mondiali Sara Conti-Niccolò Macii, accompagnati dai pluri medagliati continentali Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e da Lucrezia Beccari-Matteo Guarise (oro europeo neo 2024), di nuovo sul ghiaccio dopo un anno di stop causato dai problemi al piede della dama. Il quarto binomio azzurro è invece quello di Irma Caldara-Riccardo Maglio.

In campo maschile osserveremo invece le gesta di Nikolaj Memola (argento agli ultimi Europei) e di Matteo Rizzo (anche pluri medagliato in ambito continentale), i quali se la vedranno con il Re dei quadruplicati Ilia Malinin (oro iridato) oltre che il Vice Campione Olimpico e Mondiale Yuma Kagiyama; con lui Kao Miura, Shun Sato. Attenzione poi anche ad Adam Siao Him Fa.

Lara Naki Gutmann sarà invece l’osservata speciale in campo femminile nonché capo di un roster tricolore formato da Elena Agostinelli, Vivienne Contarino e Chiara Minighini. Molto competitiva la concorrenza, a cominciare dalla Campionessa del Mondo Alysa Liu, passando per le nipponiche Rino Matsuike, Ami Nakai e Rion Sumiyoshi senza dimenticare le sudcoreane Chaeyeon Kim e Seoyoung Kim.

Assenti nella danza invece Charléne Guignard-Marco Fabbri. Non mancheranno comunque spunti d’interesse, considerato il debutto dei Campioni Mondiali Junior Noemi Maria Tali-Noah Lafornara e il warm-up di Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, chiamati a conquistare il secondo spot olimpico alla prova di qualificazione di Pechino. Da menzionare inoltre Giulia Paolino-Andrea Tuba in una prova in cui non sarà sul ghiaccio nessun team di prima fascia.