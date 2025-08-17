Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise iscritti al Grand Prix. La tappa assegnata

Adesso è ufficiale. La coppia che ha vinto nel 2024 il titolo europeo formata da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise prenderà parte al prossimo Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore, dopo che l’ISU ha integrato alcune assegnazioni rispetto al primo annuncio, quello di giugno, dove non compariva ancora il nome dei due atleti.

Nello specifico gli azzurri, che hanno praticamente saltato totalmente la scorsa annata sportiva a causa di un brutto infortunio al piede della dama, saranno della partita in occasione del secondo appuntamento del circuito, la Cup Of China, in scena a Chongqing dal 24 al 26 ottobre.

Sarà un test particolarmente impegnativo per i due allievi seguiti da Luca Demattè e Rossana Murante, complice una concorrenza non poco agguerrita. Lucrezia e Matteo condivideranno infatti il ghiaccio con i connazionali Sara Conti-Niccolò Macii (argento agli Europei e bronzo ai Mondiali 2025), ma anche con i detentori del titolo olimpico Wenjing Sui-Cong Han, di nuovo in lizza per centrare un altro oro a cinque cerchi, e con i sempre fastidiosi georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava (bronzo agli Europei 2025).

Appena due giorni fa, il binomio tricolore ha anche svelato le musiche dei due programmi per la stagione, il cui inizio è ormai imminente. Per lo short gli atleti performeranno sulle note de “Reel Around the Sun”, mentre per il libero sulle musiche di “Romeo e Giulietta“.