Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Seo e Pigdaina-Koval si impongono nell’ultima giornata al Grand Prix Junior di Ankara

Pubblicato

25 secondi fa

il

Minkyu Seo/ International Skating Union-Figure Skating

Termina il weekend dedicato al Junior Grand Prix di Ankara, seconda tappa del circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico andata in scena questo fine settimana presso l’omonima città della Turchia. Certezze e interessanti capovolgimenti di fronte in questa ultima giornata di competizioni, che ha visto i programmi liberi della categoria individuale maschile e delle coppie di danza.

Nel singolo a spuntarla alla fine è stato il sudcoreano Minkyu Seo che, dopo la seconda piazza strappata nel segmento breve, ha dominato in lungo e in largo il free non presentando quadrupli ma snocciolando undici elementi valutati con il GOE positivo, tra cui spiccano due tripli axel ed altri cinque tripli che gli hanno consentito di raggiungere 161.81 (83.46, 78.35) per 243.27. Più indietro il giapponese Sean Takahashi, scivolato in piazza d’onore con 142.97 (70.84, 73.13) per 225.84 perdendo quota non solo nel riscontro più basso in termini di components, ma anche per due evidenti sbavature arrivate nel triplo salchow e nel triplo axel singolo, quest’ultimo atterrato con caduta.

Rimane al terzo posto invece lo statunitense Lucius Kazanecki, al quale va dato atto di aver tentato di alzare l’asticella cadendo nel triplo toeloop agganciato al quadruplo toeloop (ruotato anche singolarmente con una qualità non eccelsa) e nel triplo loop, chiamato sottoruotato dal pannello. Passaggi a vuoto che hanno inchiodato il suo score a 131.96 (68.42, 65.54) per 202.67.

Classifica immutata invece nella danza con gli ucraini Irina Pidgaina-Artem Koval che hanno confermato la leadership della rhythm dance imponendosi con 92.06 (50.34, 42.72) per 155.14 precedendo i canadesi Charlie Anderson-Cayden Dawson, secondi con 91.14 (49.14, 42.00) per 149.79, oltre che i francesi Lea Bienne-Louis Varescon, terzi con 85.13 (44.62, 40.52) per 143.02. La prossima settimana il circuito farà tappa a Varese.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Minkyu SEO
KOR
243.27 2 1
2 Sena TAKAHASHI
JPN
225.84 1 2
3 Lucius KAZANECKI
USA
202.67 3 3
4 Furkan Emre INCEL
TUR
186.42 5 4
5 Tadeas VACLAVIK
CZE
177.15 6 6
6 Gion SCHMID
SUI
174.30 9 5
7 Artur SMAGULOV
KAZ
172.94 4 10
8 Fedir BABENKO
UKR
162.21 8 7
9 Jarvis HO
HKG
157.78 12 8
10 Mehmet Cenkay KARLIKLI
TUR
154.54 10 9
11 Kirills KORKACS
LAT
152.38 11 11
12 Yihe SUN
CHN
151.79 7 12
13 Henry GAO
USA
144.87 13 13
14 Robert WILDT
GER
142.34 14 14
15 Ege ALACAN
TUR
134.36 15 15
16 Raul GARCIA SHIBINSKIY
AND
127.77 18 16
17 Lucaz Filipe TRINDADE CANDRIA
BRA
120.38 17 17
18 Razvan CIONAC
ROU
112.37 19 18
19 Igor Gyula KIND
HUN
98.65 16 20
20 Muhammad Dasha AKBAR
INA
89.71 20 19

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL
UKR
155.14 1 1
2 Charlie ANDERSON / Cayden DAWSON
CAN
149.79 2 2
3 Lea HIENNE / Louis VARESCON
FRA
143.02 3 3
4 Aurea CINCON-DEBOUT / Earl Jesse CELESTINO
CAN
141.61 4 4
5 Annelise STAPERT / Maxim KOROTCOV
USA
137.57 5 5
6 Irmak YUCEL / Danil PAK
TUR
132.91 6 6
7 Yuxuan XING / Han Wan CHAU
HKG
126.92 8 7
8 Anaelle KOUEVI / Yann HOMAWOO
USA
124.50 9 8
9 Mimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK
GBR
123.59 7 11
10 Shanjie YIN / Shirui YANG
CHN
120.35 14 9
11 Lauren Audrey BATKA / Jacob YANG
CZE
120.19 12 10
12 Nelly Elisa HEMCKE / Artyom SLADKOV
GER
117.69 10 13
13 Louise COHAS-BOGEY / Daniil GRISHIN
FRA
116.74 15 12
14 Sarah MARCILLY VAZQUEZ / Jolan ENGEL
ESP
116.68 11 14
15 Tetiana BIELODONOVA / Ivan KACHUR
UKR
107.64 16 15
16 Anna MACKENZIE / Wesley LOCKWOOD
SWE
105.61 13 16
17 Elena DIMITROVA / Aleksei RIABTSEV
BUL
69.44 17 17
