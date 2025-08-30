Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Kemp-Elizarov trionfano nelle coppie al Grand Prix Junior di Ankara e volano in finale

Ava Kemp-Yohnatan Elizarov/ International Skating Union-Figure Skating

Va in archivio il day-2 di competizioni in quel di Ankara, località della Turchia che sta ospitando questo weekend la seconda tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Tante le emozioni andate in scena presso l’Ümitköy Ice Skating Complex, con nota di merito per la prova individuale femminile, terminata con una classifica ridimensionata rispetto al segmento breve. 

A spuntarla è stata infatti la giapponese Mayuko Oka, seconda nello short e prima nel totale grazie ad un brillante libero da 131.14 (71.67,  60.47) per 199.17 costituito da otto tripli tra cui un axel, eseguito però con caduta e sottoruotato. Al secondo posto si è invece piazzata la sudcoreana Yujae Kim, abile a rimontare dalla quinta casella snocciolando il miglior free del lotto, tra cui svetta un triplo axel ben eseguito ed altri sette salti da tre giri di rotazione tanto da raggiungere 133.58 (75.51, 58.087) per 196.10. Tante sbavature invece per la statunitense Sophie Joline von Felten che, nel tentativo di alzare l’asticella, ha ruotato con qualche patema il triplo axel agganciato al doppio toeloop, il quadruplo salchow ed il secondo triplo axel (dove è caduta), accontentandosi di 118.75 (63.75, 56.00) per 186.92

Quattordicesimo piazzamento infine per Chiara Minighini, la quale ha firmato una performance con qualche errore di troppo con cui si è dovuta fermare a quota 94.36 (48.59, 47.77) per 144.53. Ma siamo soltanto all’inizio. Discorso speculare per Polina Polman-Gabriel Renoldi che, nelle coppie, sono scivolati al tredicesimo posto a causa di una performance molto complicata, rallentata da quattro cadute e da uno score di 59.96 (29.48, 35.48) per 108.70. 

Vittoria poi per i canadesi Ava Kemp-Yohnatan Elizarov, i quali hanno staccato ufficialmente il pass per le finali vincendo la seconda tappa di fila con un programma libero valutato 115.49 (57.32, 58.17) per 179.43 staccando nettamente i cinesi Rui Guo-Yiwen Zhang, secondi con 101.29 (52.19, 51.10) per 166.14. Sul podio anche la seconda coppia canadese formata da Julia Quattrocchi-Etienne Lacasse con 93.45 (43.64, 50.81) per 146.67.

La giornata si è aperta invece con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, dove a fare la voce grossa sono stati gli ucraina Iryna Pigdaina-Artem Koval, attualmente leader con 63.08 (34.77, 28.31), cinque punti in più dei canadesi Charlie Anderson-Cayden Dawson, secondi con 58.65 (32.05, 26.60). Terzo posto invece per i francesi Lea Bienne-Louis Varescon con 57.88 (32.48, 25.40).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV
CAN
179.43 2 1
2 Rui GUO / Yiwen ZHANG
CHN
166.14 1 2
3 Julia QUATTROCCHI / Etienne LACASSE
CAN
146.67 4 3
4 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY
USA
144.40 3 4
5 Mujun HU / Zexuan WANG
CHN
132.35 9 5
6 Clelia LIGET-LATUS / Allan Daniel FISHER
FRA
127.65 5 9
7 Laura HECKOVA / Alex VALKY
SVK
127.18 8 7
8 Sofia JARMOC / Luke WITKOWSKI
USA
125.33 7 10
9 Brianna DION / Jacob COTE
CAN
124.77 11 6
10 Lily WILBERFORCE / Mozes Jozsef BEREI
HUN
124.42 10 8
11 Neamh DAVISON / Daniel BORISOV
GBR
114.66 13 11
12 Sophie KREBS / Ilia TROFYMOV
GER
111.19 15 12
13 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI
ITA
108.70 6 14
14 Megan YUDIN / Patrizio Romano ROSSI LOPEZ
ESP
107.96 12 13
15 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA
CZE
97.69 14 15

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Mayuko OKA
JPN
199.17 2 2
2 Yujae KIM
KOR
196.10 5 1
3 Sophie Joline von FELTEN
USA
186.92 1 4
4 Haruna MURAKAMI
JPN
186.22 3 3
5 Leandra TZIMPOUKAKIS
SUI
176.34 4 8
6 Maria Eliise KALJUVERE
EST
175.23 6 7
7 Stefania GLADKI
FRA
173.74 8 5
8 Sofia BEZKOROVAINAYA
USA
173.50 7 6
9 Arina KALUGINA
AZE
157.65 11 10
10 Minsong KIM
KOR
150.02 20 9
11 Lilou REMEYSEN
BEL
149.78 9 13
12 Yu-Feng TSAI
TPE
147.89 15 11
13 Shiqi GAO
CHN
145.20 10 15
14 Chiara MINIGHINI
ITA
144.53 13 14
15 Leyla CETIN
TUR
142.76 23 12
16 Natasa JERMOLICKA
LAT
137.14 12 17
17 Milana SINIAVSKYTE
LTU
128.81 31 16
18 Renee TSAI
NZL
127.86 17 19
19 Lucca DIJKHUIZEN
NED
127.32 14 22
20 Eliska KUBANOVA
CZE
126.39 22 18
21 Kalyn SHIMOGAKI
AUS
123.14 21 20
22 Safiya ABAYEVA
KAZ
120.66 16 26
23 Yun XUE
HKG
118.98 26 21
24 Latifakhon SHOISAEVA
UZB
118.41 18 27
25 Bella AYDIN
TUR
117.93 27 23
26 Deniz TARIM
TUR
117.45 19 29
27 Zsofia SZEPLAKI
HUN
116.85 25 25
28 Ariadna GUPTA ESPADA
ESP
113.87 24 30
29 Pimmpida LERDPRAIWAN
THA
113.01 30 24
30 Sofia LAMPRINOU
GRE
112.18 28 28
31 Klara CUSAK
CRO
103.93 29 31
32 Chilly Ann Sintana WONGSO
INA
90.88 32 32
33 Louise dos SANTOS
BRA
84.57 34 33
34 Natalia RUNCANU
ROU
83.36 33 34
35 Andrea PAZOS GUERRA
AND
67.80 35 35

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL
UKR
63.08 1
2 Charlie ANDERSON / Cayden DAWSON
CAN
58.65 2
3 Lea HIENNE / Louis VARESCON
FRA
57.88 3
4 Aurea CINCON-DEBOUT / Earl Jesse CELESTINO
CAN
57.14 4
5 Annelise STAPERT / Maxim KOROTCOV
USA
54.06 5
6 Irmak YUCEL / Danil PAK
TUR
53.02 6
7 Mimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK
GBR
49.12 7
8 Yuxuan XING / Han Wan CHAU
HKG
47.31 8
9 Anaelle KOUEVI / Yann HOMAWOO
USA
46.52 9
10 Nelly Elisa HEMCKE / Artyom SLADKOV
GER
46.35 10
11 Sarah MARCILLY VAZQUEZ / Jolan ENGEL
ESP
45.58 11
12 Lauren Audrey BATKA / Jacob YANG
CZE
44.46 12
13 Anna MACKENZIE / Wesley LOCKWOOD
SWE
44.25 13
14 Shanjie YIN / Shirui YANG
CHN
43.50 14
15 Louise COHAS-BOGEY / Daniil GRISHIN
FRA
42.29 15
16 Tetiana BIELODONOVA / Ivan KACHUR
UKR
40.30 16
17 Elena DIMITROVA / Aleksei RIABTSEV
BUL
29.41 17
