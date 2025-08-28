Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Polman-Renoldi sesti dopo lo short al Grand Prix Junior di Ankara, tredicesima Minighini

Pubblicato

18 secondi fa

il

Polina Polman-Gabriel Renoldi/ International Skating Union-Figure Skating

Comincia con il piede giusto il cammino di Polina Polman-Gabriel Renoldi, coppia impegnata questo weekend al Junior Grand Prix di Ankara, secondo appuntamento del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Gli azzurrini infatti hanno conquistato la sesta posizione provvisoria dopo lo short program, con l’ambizione di poter centrare la top 5 alla fine della gara.

Prova senza grossi errori quella degli atleti seguiti da Luca Demattè, leggermente fallosi nei primi due elementi, ovvero il triplo twist (livello 2) e per il doppio axel in parallelo portato a casa con la perdita di unisono. Snocciolando buone difficoltà come il triplo lutz lanciato e il sollevamento del gruppo 5 axel lasso (livello 3), gli atleti hanno quindi raggiunto 48.84 (28.27, 20.47), due punti in meno rispetto ai francesi Clelia Liget-Allan Daniel Fischer, quinti con 50.52 (28.11, 22.41). In testa c’è invece il binomio composto dai cinesi Rui Guo-Yiwen Zhang, leader con 64.85 (38.24, 26.61) precedendo i canadesi vincitori a Riga Ava Kemp-Yohnatan Elizarov, secondi con 63.94 (37.21, 26.73). A distanza siderale invece gli statunitensi Regan Moss-Jakub Gabavy, per ora sul gradino più basso del podio con 53.61 (29.90, 23.71). 

Lotta apertissima in campo femminile, complice il primo posto agguantato di un’incollatura dall’americana Sophie Joline von Felten, complice uno short da 68.17 (38.70, 29.38) impreziosito dalla combinazione triplo axel/triplo toeloop, dal doppio axel e dal triplo loop. Vicinissima la giapponese Mayuko Oka, seconda con 68.03 (38.05, 29.98) presentando la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, il doppio axel ed anche lei il triplo loop. Leggermente più staccata la connazionale Haruna Murakami, terza con 64.12 (35.80, 28.32). Piazzamento numero tredici invece per l’azzurra Chiara Minighini, la cui prova è stata rallentata da una caduta nel triplo flip che ha impedito alla pattinatrice di eseguire la combinazione, perdendo così punti importanti accontentandosi di 50.17 (26.81, 24.36). I margini per raggiungere la top 10 ci sono comunque tutti.

Lotta asiatica invece tra i maschi. A spuntarla dopo il primo segmento è stato il nipponico Sean Takahashi, avanti con 82.87 (44.69, 38.19) con il triplo loop, il triplo axel e la catena in zona bonus triplo lutz/triplo toeloop. Attenzione però al sudcoreano Minkyu Seo, secondo con 81.46 (42.88m 38.58) scavando un solco profondo sullo statunitense Lucius Kazanecki, terzo con 70.71 (37.72, 32.99).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Rui GUO / Yiwen ZHANG
CHN
64.85 1
2 Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV
CAN
63.94 2
3 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY
USA
53.61 3
4 Julia QUATTROCCHI / Etienne LACASSE
CAN
53.22 4
5 Clelia LIGET-LATUS / Allan Daniel FISHER
FRA
50.52 5
6 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI
ITA
48.74 6
7 Sofia JARMOC / Luke WITKOWSKI
USA
48.25 7
8 Laura HECKOVA / Alex VALKY
SVK
46.27 8
9 Mujun HU / Zexuan WANG
CHN
46.09 9
10 Lily WILBERFORCE / Mozes Jozsef BEREI
HUN
43.55 10
11 Brianna DION / Jacob COTE
CAN
42.69 11
12 Megan YUDIN / Patrizio Romano ROSSI LOPEZ
ESP
42.56 12
13 Neamh DAVISON / Daniel BORISOV
GBR
40.60 13
14 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA
CZE
38.97 14
15 Sophie KREBS / Ilia TROFYMOV
GER
38.67 15

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Sophie Joline von FELTEN
USA
68.17 1
2 Mayuko OKA
JPN
68.03 2
3 Haruna MURAKAMI
JPN
64.12 3
4 Leandra TZIMPOUKAKIS
SUI
63.22 4
5 Yujae KIM
KOR
62.52 5
6 Maria Eliise KALJUVERE
EST
61.70 6
7 Sofia BEZKOROVAINAYA
USA
59.26 7
8 Stefania GLADKI
FRA
58.12 8
9 Lilou REMEYSEN
BEL
54.32 9
10 Shiqi GAO
CHN
54.18 10
11 Arina KALUGINA
AZE
54.18 11
12 Natasa JERMOLICKA
LAT
51.12 12
13 Chiara MINIGHINI
ITA
50.17 13
14 Lucca DIJKHUIZEN
NED
49.64 14
15 Yu-Feng TSAI
TPE
47.78 15
16 Safiya ABAYEVA
KAZ
47.63 16
17 Renee TSAI
NZL
46.60 17
18 Latifakhon SHOISAEVA
UZB
46.57 18
19 Deniz TARIM
TUR
45.81 19
20 Minsong KIM
KOR
45.54 20
21 Kalyn SHIMOGAKI
AUS
44.52 21
22 Eliska KUBANOVA
CZE
43.36 22
23 Leyla CETIN
TUR
43.24 23
24 Ariadna GUPTA ESPADA
ESP
43.14 24
25 Zsofia SZEPLAKI
HUN
42.48 25
26 Yun XUE
HKG
41.25 26
27 Bella AYDIN
TUR
40.72 27
28 Sofia LAMPRINOU
GRE
40.53 28
29 Klara CUSAK
CRO
39.36 29
30 Pimmpida LERDPRAIWAN
THA
38.34 30
31 Milana SINIAVSKYTE
LTU
38.07 31
32 Chilly Ann Sintana WONGSO
INA
32.41 32
33 Natalia RUNCANU
ROU
27.93 33
34 Louise dos SANTOS
BRA
26.98 34
35 Andrea PAZOS GUERRA
AND
20.32 35

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

Pl. Name Nation Points SP FS
1 Sena TAKAHASHI
JPN
82.87 1
2 Minkyu SEO
KOR
81.46 2
3 Lucius KAZANECKI
USA
70.71 3
4 Artur SMAGULOV
KAZ
69.57 4
5 Furkan Emre INCEL
TUR
60.89 5
6 Tadeas VACLAVIK
CZE
56.63 6
7 Yihe SUN
CHN
55.52 7
8 Fedir BABENKO
UKR
53.64 8
9 Gion SCHMID
SUI
52.90 9
10 Mehmet Cenkay KARLIKLI
TUR
50.64 10
11 Kirills KORKACS
LAT
49.89 11
12 Jarvis HO
HKG
49.26 12
13 Henry GAO
USA
48.66 13
14 Robert WILDT
GER
48.23 14
15 Ege ALACAN
TUR
44.05 15
16 Igor Gyula KIND
HUN
43.06 16
17 Lucaz Filipe TRINDADE CANDRIA
BRA
41.24 17
18 Raul GARCIA SHIBINSKIY
AND
38.64 18
19 Razvan CIONAC
ROU
36.04 19
20 Muhammad Dasha AKBAR
INA
28.81 20
