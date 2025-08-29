Sport in tvUS Open
Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 29 agosto, programma, streaming, italiani in campo
Oggi, venerdì 29 agosto, andrà in scena la sesta giornata degli US Open 2025. Sui campi di Flushing Meadows a New York, tiene banco l’ultimo Slam dell’anno e in casa Italia si vorrà rispondere presente per dare conferma di quanto di buono fatto vedere, come movimento, nel corso dell’annata. Un day-6 in cui saranno azzurri a essere protagonisti.
Ad aprire il programma dell’Arthur Ashe Stadium, infatti, ci sarà il confronto tra Luciano Darderi e Carlos Alcaraz. L’italo-argentino sfida il fortissimo spagnolo (n.2 del mondo), apparso in una condizione di forma smagliante. Servirà l’impresa al giocatore di origini sudamericane. Non ci sono precedenti tra i due ed è un altro fattore da considerare.
Non sarà semplice anche per Jasmine Paolini. La toscana giocherà contro la ceca Marketa Vondrousova, in passato finalista al Roland Garros e vittoriosa a Wimbledon. Un match ad alto coefficiente di difficoltà per conquistare l’accesso agli ottavi di finale. Sarà invece un esordio per la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio, con Vavassori molto carico dopo il successo nel torneo del doppio misto con Sara Errani.
La sesta giornata degli US Open 2025 andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 17.00 italiane e godrà della copertura in simulcast di Sky Sport a pagamento e di SuperTennis in chiaro. In particolare, per quanto riguarda la piattaforma a pagamento saranno coinvolti ben 7 canali, ovvero Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; in streaming (a pagamento) ci sarà la trasmissione su SkyGo, NOW e SuperTennix, mentre in chiaro su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE dei match di Jasmine Paolini, Luciano Darderi e del doppio Bolelli/Vavassori.
ORDINE DI GIOCO US OPEN 2025 OGGI
Venerdì 29 agosto (orari italiani)
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
L. Darderi ITA vs C. Alcaraz ESP
J. Pegula USA vs V. Azarenka
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic SRB vs C. Norrie GBR
T. Townsend USA vs M. Andreeva
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Rybakina KAZ vs E. Raducanu GBR
B. Shelton USA vs A. Mannarino FRA
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Sabalenka vs L. Fernandez CAN
J. Kym SUI vs T. Fritz USA
Grandstand – Ore: 17:00
J. Lehecka CZE vs R. Collignon BEL
M. Vondrousova CZE vs J. Paolini ITA (non prima 19:00)
F. Tiafoe USA vs J. Struff GER
E. Navarro USA vs B. Krejcikova CZE
Stadium 17 – Ore: 17:00
B. Bonzi FRA vs A. Rinderknech FRA
E. Mertens BEL vs C. Bucsa ESP
P. Hon AUS vs A. Li USA
U. Blanchet FRA vs T. Machac CZE
Court 5 – Ore: 17:00
K. Boulter GBR / S. Kartal GBR vs S. Santamaria USA / Q. Tang CHN
R. Ho TPE / H. Jebens GER vs T. Boyer USA / E. Nava USA
M. Kato JPN / R. Zarazua MEX vs R. Masarova SUI / A. Pavlyuchenkova
M. McDonald USA / E. Quinn USA vs T. Hilderbrand USA / P. Trhac USA
C. Osorio COL / Y. Yuan CHN vs T. Mihalikova SVK / O. Nicholls GBR
Court 6 – Ore: 19:00
T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG vs D. Dzumhur BIH / A. Kovacevic USA
E. Alexandrova / S. Zhang CHN vs J. Cristian ROU / A. Moratelli ITA
J. Peers AUS / J. Withrow USA vs Z. Bergs BEL / R. Collignon BEL
Court 7 – Ore: 17:00
R. Hijikata AUS / D. Pel NED vs H. Nys MON / E. Roger-Vasselin FRA
G. Olmos MEX / A. Siskova CZE vs L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK
I. Khromacheva / K. Rakhimova vs F. Stollar HUN / F. Wu TPE
M. Ebden AUS / J. Thompson AUS vs F. Cerundolo ARG / F. Gomez ARG
Court 10 – Ore: 17:00
J. Cash GBR / L. Glasspool GBR vs A. Erler AUT / R. Galloway USA
J. Salisbury GBR / N. Skupski GBR vs G. Goldhoff USA / R. Stalder USA
A. Bublik KAZ / M. Demoliner BRA vs F. Romboli BRA / J. Smith AUS
M. Joint AUS / C. McNally USA vs B. Haddad Maia BRA / L. Siegemund GER
Court 11 – Ore: 17:00
G. Andreozzi ARG / M. Guinard FRA vs N. Mektic CRO / R. Ram USA
C. Dolehide USA / S. Kenin USA vs M. Linette POL / E. Shibahara JPN
M. Kessler USA / P. Stearns USA vs S. Cirstea ROU / A. Kalinskaya
C. Harrison USA / E. King USA vs D. Altmaier GER / L. Martinez VEN
C. Bucsa ESP / N. Melichar-Martinez USA vs S. Hsieh TPE / A. Krueger USA
Court 12 – Ore: 17:00
H. Baptiste USA / W. Osuigwe USA vs S. Hunter AUS / D. Krawczyk USA
D. Goffin BEL / A. Muller FRA vs M. Exsted USA / C. Woestendick USA
P. Martinez ESP / J. Munar ESP vs S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA
A. Muhammad USA / D. Schuurs NED vs C. Corley USA / I. Corley USA
N. Balaji IND / R. Bollipalli IND vs V. Kirkov USA / B. Stevens NED
Court 13 – Ore: 17:00
M. Bellucci ITA / F. Marozsan HUN vs S. Arends NED / L. Johnson GBR
J. Bouzas Maneiro ESP / E. Cocciaretto ITA vs M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU
M. Niculescu ROU / A. Sevastova LAT vs S. Zheng CHN / L. Zhu CHN
N. Borges POR / A. Rinderknech FRA vs B. Holt USA / C. Smith USA
Court 15 – Ore: 19:00
A. Ruzic CRO / B. Schoofs NED vs A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB
H. Chan TPE / X. Jiang CHN vs S. Aoyama JPN / Y. Wang CHN
J. Fearnley GBR / K. Majchrzak POL vs J. Schnaitter GER / M. Wallner GER
Cary Leeds Stadium Court 1 – Ore: 16:00
A. Rusher USA vs J. Lien NOR
C. Jauffret USA vs Z. Wei CHN
Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00
F. McCollum USA vs P. Chabalgoity BRA
A. Schuman USA vs A. James JAM
Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00
C. Gronfeldt-Sorensen DEN vs S. Caldwell USA
L. Nilsson SWE vs J. Van Zyl RSA
Cary Leeds Match Court 3 – Ore: 16:00
N. Tomizawa JPN vs R. Senthil Kumar IND
T. Gowda USA vs R. Cooling GBR
Cary Leeds Match Court 5 – Ore: 16:00
T. Chavez ESP vs J. Chlodnicki POL
D. Mpetshi Perricard FRA vs R. Kotseva USA
Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00
I. Ahmad USA vs Z. Augustin USA
E. Zozaya Menendez ESP vs I. DeLuccia USA
Cary Leeds Match Court 8 – Ore: 16:00
H. Chauhan IND vs G. Matijasic SLO
T. Hermanova CZE vs R. Yoshida JPN
Cary Leeds Match Court 10 – Ore: 16:00
N. Spurling USA vs T. Batin ROU
L. Virc SRB vs M. Phanthala FRA
PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD.
Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.
Diretta testuale: OA Sport (partite di Paolini, Darderi e di Bolelli/Vavassori)