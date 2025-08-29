US Open 2025, Errani/Paolini sconfiggono Boisson/Maria in due set ed approdano al secondo turno in doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della seconda testa di serie, accedono al secondo turno del tabellone di doppio femminile degli US Open 2025 di tennis: esordio positivo per le azzurre, che eliminano la coppia composta dalla transalpina Loïs Boisson e dalla tedesca Tatjana Maria con lo score di 6-3 7-5 in un’ora e 27 minuti di gioco, ed ai sedicesimi affronteranno le vincenti del match tra le statunitensi Mccartney Kessler e Peyton Stearns e la romena Sorana Cîrstea e la russa Anna Kalinskaya, che si affronteranno domani.

Nel primo set la transalpina e la tedesca sono costrette già nel terzo game ad annullare una palla break sul 30-40, ma si salvano. Dall’1-2 30-30 l’equilibrio viene rotto da un filotto di nove punti consecutivi in favore delle azzurre, che volano sul 3-2 40-0 e poco dodo si ritrovano sul 4-2. La coppia italiana scappa sul 5-2 pesante, ma restituisce subito uno dei due break di margine. Nel nono game Errani e Paolini strappano ancora la battuta alle avversarie e la chiusura arriva sul 6-3 in 33 minuti.

Nella seconda frazione per due volte Boisson e Maria si avvantaggiano di un break, nel terzo e nel settimo game, ma in entrambe le occasioni le azzurre centrano l’immediato controbreak, nel quarto e nell’ottavo gioco. Le italiane rischiano anche nel nono game, sul 30-40, e nell’undicesimo, ai vantaggi, ma in entrambi i casi sono brave ad annullare il break point. Nel dodicesimo gioco, invece, Errani e Paolini si procurano due match point sul 15-40 in risposta, e la prima occasione è già quella propizia per chiudere i conti sul 7-5 in 54 minuti.

Le statistiche premiano le azzurre, che vincono 76 punti contro i 59 delle avversarie, mettendo a segno più vincenti, 30-26, e concedendo meno gratuiti, 16-25. La coppia italiana mostra un maggior pragmatismo nei punti importanti, convertendo ben 6 delle 7 palle break avute a disposizione e cancellandone 4 delle 7 concesse. Errani e Paolini servono molte più prime, 78%-54%, ed ottengono una miglior resa sia con la prima 55%-53%, sia, soprattutto, con la seconda, 63%-54%.