NASCAR, Byron gestisce il carburante e vince in Iowa

William Byron torna a vincere nella NASCAR Cup Series 2025 in Iowa. L’americano di Hendrick Motorsport e Chevrolet si impone con una strategia alternativa per la seconda volta in stagione, la 15ma in carriera a poco meno di otto mesi dal trionfo nella 500 Miglia di Daytona.

Dopo le prime due Stage, controllate dalla Ford Mustang #6 RFK Racing di Brad Keselowski, una serie di caution ha spezzato la corsa a più riprese. Austin Cindric (Penske Ford #2) e Ryan Blaney (Penske Ford #12) hanno tentato invano di gestire la prova, presto raggiunti e messi in difficoltà dalle Chevrolet Camaro Hendrick Motorsports di William Byron #24 e Chase Elliott #9.

Il due volte vincitore della Daytona 500 e l’ex campione della serie si sono inseriti in cima alla graduatoria, il primo in azione con una strategia leggermente differente rispetto ai rivali. Il #24 ha iniziato a gestire il più possibile il carburante oltre a difendersi dall’assalto della Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing di Chase Briscoe.

Il finale, fortunatamente senza interruzioni, è stato controllato dalla vettura #24 che ha amministrato al meglio ogni litro di benzina rimanente. Il nativo di Charlotte è tornato quindi con merito a festeggiare beffando Briscoe e Keselowski, ancora non certo di un pass per i NASCAR Playoffs che inizieranno tra qualche settimana a Darlington. Quarta piazza per Blaney davanti a Ryan Preece (RFK Racing Ford #60), Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23) ed Alex Bowman (Hendrick Chevrolet #48).

Settimana prossima si torna a ‘girare a destra’ con il tradizionale evento a Watkins Glen.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES IOWA

0 laps remaining

24 RUN William Byron Chv 350 24.869 126.664 23.813 132.281 4

19 RUN Chase Briscoe Tyt 350 1.192 1.192 24.991 126.045 23.857 132.037 5

6 RUN Brad Keselowski Frd 350 1.378 0.186 25.000 126 23.748 132.643 4

12 RUN Ryan Blaney Frd 350 1.499 0.121 25.041 125.794 23.807 132.314 4

60 RUN Ryan Preece Frd 350 4.199 2.700 24.928 126.364 23.968 131.425 4

23 RUN Bubba Wallace Tyt 350 5.490 1.291 24.929 126.359 24.021 131.135 9

48 RUN Alex Bowman Chv 350 6.763 1.273 24.930 126.354 23.947 131.54 4

77 RUN Carson Hocevar Chv 350 7.263 0.500 24.906 126.476 23.899 131.805 10

22 RUN Joey Logano Frd 350 7.465 0.202 24.771 127.165 24.033 131.07 6

3 RUN Austin Dillon Chv 350 7.681 0.216 24.727 127.391 24.004 131.228 5

1 RUN Ross Chastain Chv 350 8.406 0.725 24.744 127.304 24.100 130.705 6

2 RUN Austin Cindric Frd 350 8.678 0.272 24.664 127.717 23.834 132.164 4

21 RUN Josh Berry Frd 350 10.064 1.386 24.431 128.935 24.041 131.026 4

9 RUN Chase Elliott Chv 350 12.214 2.150 24.802 127.006 23.900 131.799 5

42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 350 12.778 0.564 24.969 126.156 24.108 130.662 5

43 RUN Erik Jones Tyt 350 13.039 0.261 25.004 125.98 24.033 131.07 7

20 RUN Christopher Bell Tyt 350 13.172 0.133 25.283 124.59 24.038 131.043 5

16 RUN AJ Allmendinger Chv 350 13.354 0.182 24.972 126.141 23.967 131.431 6

45 RUN Tyler Reddick Tyt 350 13.384 0.030 24.885 126.582 24.040 131.032