Pagelle GP Ungheria F1 2025: Norris gioca il jolly, Leclerc tradito dalla Ferrari, Hamilton non pervenuto

PAGELLE GP UNGHERIA F1 2025

LANDO NORRIS (McLaren) 9: una vittoria nella quale ha davvero estratto il jolly dal mazzo. Parte malissimo perdendo due posizioni e si ritrova quinto. A quel punto capisce che per rimontare su Piastri e Leclerc si deve inventare qualcosa. E così fa. Decide di optare per la strategia ad una sosta. Più rischiosa ma, nel caso, più remunerativa. La azzecca e nel finale è anche bravo a difendersi dagli attacchi del compagno di team. Vittoria pesantissima prima delle vacanze.

OSCAR PIASTRI (McLaren) 9: gli è mancata la fortuna ed è lui il primo a confermarlo. Oggi, senza la strategia “pazza” di Norris avrebbe vinto in carrozza. Invece no. Invece il suo rivale per il titolo non solo non perde altri punti, ma gliene guadagna, portandosi a -11 prima della pausa estiva. L’australiano sa che, se perderà il titolo, questi punti magiari saranno davvero pesantissimi.

GEORGE RUSSELL (Mercedes) 7: un podio che arriva non senza sorpresa per come si erano messe le cose. Senza il crollo di Leclerc sarebbe rimasto a debita distanza dallo champagne, ma sfrutta i problemi della Ferrari e, non senza rischi, passa il monegasco. L’inglese prosegue nella sua annata. Sempre sotto traccia, ma sempre positivo.

CHARLES LECLERC (Ferrari) 9: non gliene va mai dritta una. Mai. Letteralmente. Fino al secondo pit-stop è addirittura in lizza per il successo con una prestazione maiuscola, nella quale è sempre stato in grado di tenere Piastri a distanza. Poi, attorno al giro 40, la sua Ferrari sparisce. Un problema lo costringe a remare a 1.5-2 secondi di differenza al giro. Al termine della gara è affranto, per l’ennesima volta. Jellato. Come sempre. Paperino.

FERNANDO ALONSO (Aston Martin) 7: nettamente la sua miglior gara dell’anno, per distacco. Lo spagnolo porta a casa punti importanti laddove aveva centrato, nel 2003, la prima vittoria in carriera. Il modo giusto per festeggiare il compleanno. Il 44°. Tanti auguri Nando!

GABRIEL BORTOLETO (Sauber) 8: ormai una presenza fissa in zona punti. Lo fa anche comodamente. Davvero un pilota “on fire” in questo momento. La vettura lo sta assecondando, ma vedendo il distacco rifilato al compagno significa che c’è molto di suo…

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 4.5: un weekend nel quale da Super Max è sembrano Mini Max. Irriconoscibile. Lontano in qualifica, lontano in gara, mai competitivo. Annaspa a centro gruppo e strappa un paio di punti. Davvero il modo peggiore per andare in vacanza…

LEWIS HAMILTON (Ferrari) 4: fine settimana disastroso. Disastroso. Pessimo in qualifica, anonimo in gara. Parte con le gomme hard sperando che la gara andasse nella sua direzione. La strategia fa acqua da tutte le parti e lui non riesce a passare quasi nessuno. Finisce fuori dalla punti laddove aveva vinto 8 volte. Le parole post-qualifiche, poi, non fanno che acuire una crisi evidente e inesorabile.