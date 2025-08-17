Motocross
MX2, Adamo vince gara-1 in Svezia con una gran rimonta! 3° De Wolf, limita i danni Laengenfelder
Andrea Adamo si riscatta dopo un sabato negativo e vince in rimonta gara-1 della MX2 nel Gran Premio di Svezia 2025, valevole come sedicesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale Motocross. Il pilota italiano della KTM torna così al successo per la prima volta da gara-2 a Loket e tiene accesa una piccola fiammella di speranza in ottica iridata.
Il campione del mondo MX2 del 2023 si è imposto nella prima manche sulla pista scandinava di Uddevalla effettuando un recupero eccezionale dalla quarta/quinta posizione grazie a dei sorpassi micidiali e ad un’ottima tenuta sulla lunga distanza. Adamo ha ricucito un gap di circa dieci secondi dalla vetta, superando il compagno di squadra belga Sacha Coenen (2° al traguardo) nelle battute conclusive e prendendosi l’intera posta in palio.
Podio completato in terza piazza dall’Husqvarna del neerlandese campione MX2 in carica Kay de Wolf, che ha preceduto il teammate belga Liam Everts e la tabella rossa Simon Laengenfelder. Il tedesco della KTM ha limitato i danni per il Mondiale dopo un brutto primo giro, effettuando una solida rimonta e mettendo in cascina punti preziosi per avvicinarsi al grande obiettivo di fine anno. Da segnalare per i colori azzurri il 10° posto di Valerio Lata.
Con questo risultato in gara-1 a Uddevalla, Laengenfelder conserva la leadership del Mondiale MX2 con un margine di 35 punti su De Wolf, 47 su Adamo e 144 su Coenen.
CLASSIFICA GARA-1 GP SVEZIA MX2 2025
1 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:22.999 0.000 48.837 25
2 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:26.046 3.047 48.767 22
3 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:31.061 8.062 48.652 20
4 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:31.658 8.659 48.638 18
5 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:32.400 9.401 48.621 16
6 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:35.885 12.886 48.542 15
7 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 35:36.501 13.502 48.528 14
8 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:44.044 21.045 48.357 13
9 99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:00.756 37.757 47.983 12
10 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 36:23.876 1:00.877 47.475 11
11 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 36:26.856 1:03.857 47.411 10
12 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Bike It Kawasaki Racing TeamKawasaki 36:37.041 1:14.042 47.191 9
13 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:39.644 1:16.645 47.135 8
14 83 GRAU, Maxime FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 36:41.221 1:18.222 47.101 7
15 20 MIKULA, Julius CZE ACCR TM Moto CRD Motosport TM 36:43.973 1:20.974 47.042 6
16 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 36:52.217 1:29.218 46.867 5
17 51 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 36:56.268 1:33.269 46.781 4
18 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Young Motion powered by Resa KTM 35:45.659 -1 Lap 45.636 3
19 63 PEKLAJ, Jaka SLO AMZS Peklaj Husqvarna Racing Team Husqvarna 36:10.323 24.664 45.118 2
20 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB VNT Racing KTM KTM 36:20.154 34.495 44.914 1
21 938 BICALHO, Rodolfo BRA FMI KTM 36:22.237 36.578 44.871 0
22 567 MOEN, Rasmus SWE SVEMO Triumph 37:14.064 1:28.405 43.830 0
23 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 19:41.799 -10 Laps 38.991 0
24 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM BTS RACING TEAM KTM 11:31.633 -13 Laps 41.641 0
25 471 GUNDERSEN, Pelle NOR NMF Husqvarna 9:17.442 -15 Laps 30.999 0
26 524 DE BAERE, Emile BEL FMB D.V.S junior racing TM 7:20.614 -16 Laps 26.145 0