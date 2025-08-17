Motocross oggi in tv, GP Svezia 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming

Oggi, domenica 17 agosto, il Mondiale 2025 di Motocross si ripropone per il suo sedicesimo appuntamento. A tenere banco sarà il GP di Svezia, sul tracciato di Uddevalla. Sullo sterrato scandinavo lo spettacolo non mancherà di certo e vedremo come i rappresentanti di MXGP e di MX2 risponderanno all’appello. Si prospetta una tappa molto interessante e combattuta.

Nella classe regina la Qualifying Race ha dato risposte importanti a Romain Febvre. Il pilota francese del team Kawasaki si è imposto davanti all’olandese Jeffrey Herlings (KTM) e al rientrante Tim Gajser (Honda). A completare la top-5 sono stati Glenn Coldenhoff (Fantic) e Calvin Vlaanderen (Yamaha). Con questi risultati, Febvre ha portato a 744 punti da leader, precedendo di 14 lunghezze Lucas Coenen ieri sesto. Italiani che oggi andranno a caccia di rivincite, visti i piazzamenti non entusiasmanti di Andrea Bonacorsi e di Mattia Guadagnini.

Nella minima cilindrata il sigillo nella gara di qualificazione è stato posto dall’altro transalpino Thibault Benistant (Yamaha), battendo il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) e l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna). Solo nono Andrea Adamo sulla KTM e quindi Laengenfelder è salito a 713 punti in vetta alla classifica, precedendo de Wolf e Adamo.

Il GP di Svezia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Motocross, godrà della copertura offerta da Eurosport1 HD/Discovery+, che trasmetterà in streaming gara-1 e gara-2 di MX2 e di MXGP. Prevista la trasmissione in tv delle gare-2 di MX2 e di MXGP su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay, mentre sarà completa sempre in streaming su mxgp-tv.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle manche di MXGP.

MOTOCROSS OGGI IN TV

Domenica 17 agosto

Ore 13.15 Gara-1 MX2 a Uddevalla (Svezia) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, mxgp-tv.com.

Ore 14.15 Gara-1 MXGP a Uddevalla (Svezia) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, mxgp-tv.com.

Ore 16.10 Gara-2 MX2 a Uddevalla (Svezia) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, mxgp-tv.com.

Ore 17.10 Gara-2 MXGP a Uddevalla (Svezia) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, mxgp-tv.com.

PROGRAMMA GP SVEZIA MOTOCROSS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (gara-2 MX2 e MXGP)

Diretta streaming: RaiPlay (gara-2 MX2 e MXGP), Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, mxgp-tv.com.

Diretta Live testuale: OA Sport.