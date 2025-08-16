MX2, Benistant fa sua la Qualifying Race del GP di Svezia, Adamo 9° davanti a Lata

Thibault Benistant ha chiuso al comando la Qualifying Race del Gran Premio di Svezia, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MX2 2025. Sul tracciato di Uddevalla il pilota francese del team Yamaha ha chiuso con appena 1.4 secondi sul tedesco Simon Laengenfelder (KTM), quindi terzo l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 2.1.

Quarta posizione per il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 19.1, quinta per lo spagnolo Guillerm Farres (Triumph) a 21.2, mentre in sesta troviamo il francese Mathis Valin (Kawasaki) a 22.2. Settima posizione per il belga Sacha Coenen (KTM) a 23.0, ottava per il belga Liam Everts (Husqvarna) a 24.7, nona per Andrea Adamo (KTM) a 24.9, quindi completa la top10 Valerio Lata (Honda) a 46.1.

A questo punto la classifica generale vede Simon Laengenfelder in vetta con 713 punti contro i 674 di Kay de Wolf ed i 657 di Andrea Adamo. Domani le due manche del Gran Premio di Svezia con Gara-1 che prenderà il via alle ore 13.15, mentre Gara-2 sarà in scena alle ore 16.15.