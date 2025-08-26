Musetti-Mpetshi Perricard oggi, US Open 2025: orario, tv, partite precedenti, streaming

Lorenzo Musetti è pronto al debutto nello US Open 2025. Nell’incontro del primo turno del tabellone del singolare maschile il toscano affronta, per un esame complicato, il francese Giovanni Mpetshi Perricard. La tradizione sul cemento americano non è stata fin qui delle migliori, chissà che sia proprio il torneo newyorkese a sancire il ritorno ad altissimo livello di un giocatore capace di incantare nei primi mesi dell’annata.

Il match richiederà una prova di spessore e di notevole attitudine mentale. Il francese è praticamente una sentenza quando ha la battuta a disposizione, dalla sua racchetta partono traccianti in serie, e sa essere letale anche con la seconda. Il toscano dovrà interpretare una prova nella quale tenere alta la concentrazione e capitalizzare le poche occasioni concesse dal giocatore transalpino.

La tradizione dei precedenti sorride a Lorenzo Musetti che ha vinto entrambi i confronti diretti contro Giovanni Mpetshi Perricard, l’ultimo dei quali negli ottavi di Wimbledon 2024. Chi si qualifica affronterà nel secondo turno il vincente della sfida tra il francese Quentin Halys e il veterano belga David Goffin.

Il match tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard inizierà domani alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e, in chiaro, su SuperTennis, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-MPETSHI PERRICARD, US OPEN 2025

Martedì 26 agosto

Louis Armstrong Stadium

Ore 17:00 Lorenzo Musetti (ITA) [10]-Giovanni Mpetshi Perricar (FRA) -Diretta tv su SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA MUSETTI-MPETSHI PERRICARD, US OPEN 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport