A che ora Sinner-Kopriva domani, US Open 2025: orario, programma, tv, streaming

Si avvicina il momento dell’esordio di Jannik Sinner: sarà il martedì il giorno del destino, quello che vedrà il numero 1 del mondo atteso dal ceco Vit Kopriva per debuttare su quell’Arthur Ashe Stadium che un anno fa lo ha visto uscire con il trofeo in mano.

Nessun precedente in questo particolare head to head, che a Cincinnati è stato solo sfiorato (e impedito dal colombiano Daniel Elahi Galan), ma che mette comunque di fronte Jannik e un giocatore che ha lottato parecchio per emergere, facendolo bene in questo 2025 con buoni risultati soprattutto in Italia (Challenger di Napoli, terzo turno a Roma). Ultimi tempi, sul veloce, un po’ complicati però per il nativo di Blovec. E ora l’esordio contro il numero 1 che, nel frattempo, si è allenato con Alcaraz di fianco.

Il match tra Jannik Sinner e Vit Kopriva si giocherà domani come secondo dalle ore 17:30 sull’Arthur Ashe Stadium. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e, in chiaro, su SuperTennis, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-KOPRIVA, US OPEN 2025

Martedì 26 agosto

Arthur Ashe Stadium

Ore 17:30 Arango (COL)-Swiatek (POL) [2]

A seguire Sinner (ITA) [1]-Kopriva (CZE) -Diretta tv su SuperTennis (in chiaro), Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA SINNER-KOPRIVA, US OPEN 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport