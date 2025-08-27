Musetti-Goffin, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà il belga David Goffin al primo turno degli US Open 2025. L’appuntamento è per giovedì 28 agosto alle ore 17.00 italiane (le ore 11.00 locali): sarà l’incontro d’apertura sul Louis Armstrong Stadium. Dopo aver regolato l’insidioso francese Giovanni Mpetshi Perricard, il numero 10 del mondo tornerà in campo nel pomeriggio italiano per cercare di proseguire la propria avventura sul cemento di Flushing Meadows a New York.

Il toscano partirà con i favori del pronostico contro il veterano belga, ma non dovrà sottovalutarlo se vorrà meritarsi l’approdo al terzo turno, dove incrocerebbe il vincente del confronto tra Flavio Cobolli e lo statunitense Jenson Brooksby. Il nostro portacolori incrocerà il 34enne numero 80 del ranking ATP, contro cui è in vantaggio per 2-1 nei precedenti: nel 2021 si impose al primo turno del Roland Garros, nel 2022 ebbe la meglio al debutto negli US Open, nel 2024 fu Goffin a prevalere all’esordio nel Masters 1000 di Shanghai.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Goffin, primo turno degli US Open 2025. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 251, Sky Sport 252 (i canali dettagliati verranno definiti a ridosso della partita; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-GOFFIN, SECONDO TURNO US OPEN

Giovedì 28 agosto

Ore 17.00 Lorenzo Musetti vs David Goffin

PROGRAMMA MUSETTI-GOFFIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 252, Sky Sport 253, per gli abbonati; SuperTennis, gratis e in chiaro. Il palinsesto dettagliato di Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport