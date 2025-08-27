Come cambia il tabellone di Sinner con il ritiro di Draper. Anche Musetti e Cobolli interessati…

La parta alta del tabellone degli US Open 2025 è stata stravolta dal ritiro di Jack Draper. Il numero 5 del mondo ha deciso di alzare bandiera bianca e di non proseguire la propria avventura sul cemento di Flushing Meadows a New York dopo il debutto vittorioso contro l’argentino Federico Agustin Gomez, rinunciando così a scendere in campo per disputare il secondo turno contro il belga Zizou Bergs. Il forfait del britannico ha delle ripercussioni dirette sul cammino di Jannik Sinner, visto che avrebbe potuto incrociare Draper in un ipotetico quarto di finale. Come cambia nel dettaglio l’avventura del numero 1 del mondo in terra americana?

Dopo un rognoso secondo turno contro l’australiano Alexei Popyrin e un annunciato terzo turno contro il canadese Denis Shapovalov (testa di serie numero 27, favorito contro il francese Royer), l’ottavo di finale dovrebbe essere o contro il kazako Alexander Bublik (numero 23 del seeding, sconfisse Sinner ad Halle) o lo statunitense Tommy Paul (numero 14 del torneo), che si dovrebbe affrontare tra loro ai sedicesimi di finale se rispetteranno il pronostico contro l’australiano Schoolkate e il portoghese Borges.

La vera novità arriverebbe proprio ai quarti di finale. Il ritiro di Draper spalanca le porte a un confronto tra Bergs e chi vincerà tra il canadese Gabriel Diallo (numero 31) e lo spagnolo Jaume Munar, chi uscirà vittorioso da quello spicchio incrocerebbe chi avrà la meglio nella sezione che prevede la sfida tra Lorenzo Musetti e il belga David Goffin e il confronto tra Flavio Cobolli e lo statunitense Jenson Brooksby: indubbiamente si tratterebbe di una ghiotta occasione per il numero 10 e il numero 24 del mondo, con vista sul possibile quarto di finale contro Sinner.

TABELLONE US OPEN (PARTE ALTA)

Sinner vs Popyrin

Royer vs Shapovalov

Bublik vs Schoolkate

Borges vs Paul

Musetti vs Goffin

Brooksby vs Cobolli

Diallo vs Munar

Bergs (walkover contro Draper)