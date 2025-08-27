US Open 2025, Sinner e Musetti buona la prima. Bene anche Zverev, avanti pure De Minaur, Paul e Bublik

Prosegue senza clamorosi scossoni il torneo di singolare maschile dello US Open 2025. Una terza giornata che segnava l’esordio del campione uscente Jannik Sinner, che ha passeggiato contro il ceco Vit Kopriva, vincendo agevolmente per 6-1 6-2 6-2. Il numero uno del mondo affronterà ora l’australiano Alexei Popyrin, che ha superato in tre set il finlandese Emil Ruusuvuori per 6-3 6-4 7-6. Partita insidiosa per Sinner, visto che Popyrin lo scorso anno ha raggiunto gli ottavi a New York, battendo anche Novak Djokovic.

Una giornata in chiaroscuro per l’Italia, visto che oltre alla vittoria di Sinner è arrivata anche quella di Lorenzo Musetti, ma ci sono state anche le dolorosissime sconfitte al quinto set di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Musetti è uscito vittorioso da un primo turno complicato contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, perdendo il primo set, ma poi rimontando e chiudendo al quarto (6-7 6-3 6-4 6-4). Il toscano affronterà ora il belga David Goffin, che ha sconfitto il francese Quentin Halys per 6-7 7-6 6-3 7-5.

Si diceva dei ko dolorosi di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Il ligure era avanti di due set ed un break prima di subire la clamorosa rimonta dell’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 19, che si è imposto per 3-6 6-2 5-7 6-4 6-3; mentre il piemontese non è riuscito a completare la rimonta, cedendo all’australiano Tristan Schoolkate con il punteggio di 6-3 7-6 1-6 1-6 7-6 dopo una battaglia di oltre quattro ore di gioco.

Buona la prima per Alexander Zverev, che ha superato il cileno Alejandro Tabilo per 6-2 7-6 6-4 con una prestazione sicuramente convincente. Il numero tre del mondo affronterà ora Jacob Fearnley, che ha superato contro pronostico il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut per 7-5 6-2 5-7 6-4. Vince il derby Alex de Minaur, che elimina il connazionale Christopher O’Connel in tre set per 6-3 6-4 6-4. Sulla strada dell’australiano al terzo turno potrebbe anche esserci Stefanos Tsitsipas, con il greco che ha battuto il francese Alexandre Muller in rimonta per 4-6 6-0 6-1 7-6, superando un esordio che era pericoloso.

Tutto molto facile per l’americano Tommy Paul, possibile avversario di Sinner agli ottavi, che si è sbarazzato in tre set del danese Elmer Moller per 6-3 6-3 6-1. Tornava in campo dopo una lunga sosta anche Alexander Bublik, anche lui ipotetico sfidante di Sinner agli ottavi, con il kazako che ha superato il croato Marin Cilic per 6-4 6-1 6-4. Lascia un set per strada, ma alla fine chiude in quattro Felix Auger-Aliassime, che ha battuto il sudafricano Lloyd Harris per 6-4 6-7 6-4 6-3

RISULTATI TABELLONE MASCHILE US OPEN 2025 (27 AGOSTO)

Cerundolo (Arg) b. Arnaldi (Ita) 3-6 6-2 5-7 6-4 6-3

Shapovalov (Can) b. Fucsovics (Hun) 6-4 6-4 6-0

Musetti (Ita) b. Mpetshi Perricard (Fra) 6-7 6-3 6-4 6-4

Goffin (Bel) b. Halys (Fra) 6-7 7-6 6-3 7-5

Bublik (Kaz) b. Cilic (Cro) 6-4 6-1 6-4

Popyrin (Aus) b. Ruusuvuori (Fin) 6-3 6-4 7-6

Riedi (Sui) b. Martinez (Esp) 6-4 6-2 6-3

Royer (Fra) b. Bu (Chn) 6-1 6-4 7-6

Sinner (Ita) b. Kopriva (Cze) 6-1 6-2 6-2

Auger-Aliassime (Can) b. Harris (Rsa) 6-4 6-7 6-4 6-3

Mochizuki (Jpn) b. Gaston (Fra) 6-4 3-6 6-4 6-4

Altmaier (Ger) b. Medjedovic (Srb) 7-5 6-7 7-6 5-7 6-4

Schoolkate (Aus) b. Sonego (Ita) 6-3 7-6 1-6 1-6 7-6

Tsitsipas (Gre) b. Muller (Fra) 4-6 6-0 6-1 7-6

De Minaur (Aus) b. O’Connell (Aus) 6-3 6-4 6-4

Borges (Por) b. Holt (Usa) 6-4 6-2 6-3

Safiullin (Rus) b. Monfils (Fra) 6-4 2-6 6-1 3-6 6-4

Fearnley (Gbr) b. Bautista Agut (Esp) 7-5 6-2 5-7 6-4

Paul (Usa) b. Moller (Den) 6-3 6-3 6-1

Zverev (Ger) b. Tabilo (Cil) 6-2 7-6 6-4