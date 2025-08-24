MotoGP, Pedro Acosta: “Merito 7 per il mio week end a Balaton Park, devo gestire meglio le emozioni”

Imparare dai propri errori. Con questo spirito ha affrontato il GP d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, lo spagnolo Pedro Acosta. Il pilota spagnolo della KTM, reduce dall’errore nella Sprint Race, andava a caccia di rivincite quest’oggi. Il secondo posto ha questo significato perché, partendo dalla settima casella, non era affatto semplice.

Il tracciato di Balaton Park non ha offerto troppe opportunità per recuperare posizioni e l’iberico ha messo in mostra tutto il proprio talento per andarsi a prendere una piazza d’onore alle spalle dell’inarrivabile Marc Marquez (Ducati) e davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia).

“È stato tutto molto bello, il week end era iniziato bene, ma poi ci sono ostati problemi. A ogni modo il team mi ha aiutato e sono riuscito migliorare dopo quanto accaduto nella Sprint. Ringrazio tutti i membri della squadra e oggi ho tratto giovamento dagli errori che ho commesso“, ha raccontato a caldo Acosta.

Ai microfoni di Sky Sport, ha aggiunto: “Per questo week end merito 7 perché all’eccellente prestazione di oggi va aggiunto il sabato disastroso che ho fatto. Manca ancora un po’ per poter lottare con Marquez e la Ducati, ma stiamo crescendo. Dopo l’operazione sono tornato a guidare come so. Non posso che migliorare anch’io sfruttando l’esperienza in top-class. Sicuramente gli errori che ho fatto ieri hanno un po’ condizionato quanto accaduto oggi. Devo gestire meglio le emozioni“.