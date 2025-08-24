GP UngheriaMotoGP
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Ungheria 2025: Marc Marquez senza avversari, 3° Bezzecchi, Bagnaia in top10
Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 24 agosto il fine settimana del GP dell’Ungheria, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 26 giri del circuito del Balaton Park, valida per la quattordicesima tappa del calendario di MotoGP.
ORDINE D’ARRIVO GARA GP UNGHERIA 2025 MOTOGP
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 42’37.681 149.1
2 20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’41.995 148.8 4.314
3 16 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 42’45.169 148.6 7.488
4 13 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 42’48.750 148.4 11.069
5 11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 42’49.585 148.4 11.904
6 10 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 42’50.289 148.3
7 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’50.583 148.3 12.902
8 8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 42’51.696 148.3 14.015
9 7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 42’52.535 148.2 14.854
10 6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 42’53.154 148.2 15.473
11 5 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 42’55.793 148.0 18.112
12 4 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 42’56.702 148.0 19.021
13 3 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 43’00.542 147.8 22.861
14 2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 43’03.619 147.6 25.938
15 1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 43’03.943
16 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 43’32.920 145.9 55.239
Non classificati
5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 33’03.766 147.9 6 giri
43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 27’51.046 140.4 10 giri
25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 30’22.223 96.6 14 giri
36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 8’05.948 120.7 22 giri
23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 10’32.448 23.1 25 giri