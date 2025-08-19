Michele Pirro sotto attacco sui social: il collaudatore Ducati accusato di ‘tradimento’ per le foto con Marc Marquez

Si parla di una situazione decisamente particolare nella Ducati ufficiale. L’andamento del Mondiale 2025 di MotoGP sta alimentando in un modo o nell’altro una spaccatura nella cosiddetta “Fanbase” della Rossa. Le vittorie in serie dello spagnolo Marc Marquez fanno da contraltare ai problemi di Francesco Bagnaia, non in grado di portare al limite la GP25 come il suo team-mate.

La differenza di 197 punti in classifica generale parla chiaro e questo aspetto fatica a essere digerito da una parte di tifoseria che vorrebbe che l’accoppiata tutta italiana, Bagnaia-Ducati, portasse a casa un altro iride. Un malumore che si era evidenziato soprattutto al termine del GP d’Italia al Mugello, dove erano arrivati dalla tribuna dei fischi all’indirizzo dell’asso nativo di Cervera.

Una manifestazione di contrarietà che non lasciò indifferente il Team Manager, Davide Tardozzi, che aveva invitato in maniera molto esplicita a stare zitti, in quanto Marquez parte dei successi di un team italiano che sta dominando la categoria.

E così non sorprende più di tanto prendere atto di quanto accaduto al collaudatore del team di Borgo Panigale, Michele Pirro, attaccato sui social da una parte di supporters per aver postato sui suoi canali social delle foto con Marquez. Accuse di “tradimento”per il rapporto esistente con Pecco e critiche sul fatto che la moto funzioni solo con un pilota.

POST DI MICHELE PIRRO SU INSTAGRAM