MotoGP oggi in tv, GP Austria 2025: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 16 agosto, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Spielberg, in Austria, si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 14 tornate.

In MotoGP, Francesco Bagnaia vorrà dare dei segnali. Il primo giorno di prove libere ha vissuto nel segno di Marc Marquez. Lo spagnolo ha concluso davanti a tutti sia la FP1 che le pre-qualifiche, ma Pecco era a inseguirlo da vicino. Vedremo se il piemontese avrà le armi per impensierire il Cabroncito o se assisteremo all’ormai consueto assolo del campione spagnolo in sella alla Ducati.

Il sabato del round austriaco sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) nell’intera programmazione. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre categorie che la Sprint Race di quest’oggi, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 di Spielberg potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule odierno.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 16 agosto

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP AUSTRIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 16 agosto

