A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Austria 2025

Le qualifiche del Gran Premio di Austria di MotoGP si disputeranno a ridosso dell’ora di pranzo di sabato 16 agosto. Come ormai da consuetudine nata nel 2023, determineranno la griglia di partenza che sarà utilizzata sia per la Sprint Race del pomeriggio odierno, sia del GP canonico, previsto nella giornata di domenica. Oggi spazio anche alle qualifiche di Moto2 e Moto3, alle quali andranno aggiunte le due gare di MotoE.

Spielberg è il paradigma della pista stop&go, caratterizzata da frenate violente e rapide accelerazioni. Per la verità, il lay-out è stato leggermente ammorbidito dalla creazione di una chicane sul secondo rettilineo, allo scopo di spezzarlo per ragioni di sicurezza dopo l’agghiacciante incidente del 2020, che mise a repentaglio la vita di Valentino Rossi e Maverick Viñales, letteralmente sfiorati dalle moto ormai fuori controllo di Johann Zarco e Franco Morbidelli, precedentemente entrati in contatto.

Nel 2024, le pole position furono siglate da Jorge Martin (MotoGP), Celestino Vietti (Moto2) e Ivan Ortolà (Moto3). Il tasso di conversione in vittoria fu però del 25%, poiché solo l’italiano passò per primo sotto una bandiera a scacchi. I due iberici dovettero viceversa inchinarsi agli avversari tra Sprint e GP. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire la MotoGP in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 16 agosto

Ore 10.50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15.00, SPRINT MotoGP – Diretta

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di Austria. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Spielberg potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP AUSTRIA 2025

Sabato 16 agosto



Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:10, MotoE, GARA–1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA – 2