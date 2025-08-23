MotoGP, Marc Marquez: “Divertente il Balaton Park se prendi i riferimenti. Ho messo tutto a posto per la Sprint”

Non ce n’è per nessuno. Per la tredicesima volta in stagione, Marc Marquez ha vinto una Sprint Race, la settima consecutiva. L’impresa è stata coronata al GP di Ungheria, atto numero quattordici del Motmondiale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento presso il nuovo circuito di Balaton Park.

Come sempre imbattibile l’iberico, il quale ha confermato la prima piazza già abbondantemente conquistata in pole dimostrando per l’ennesima volta di essere in una condizione di forma stratosferica. Il nativo di Cervera per l’occasione ha preceduto le due Ducati Pertamina Enduro VR46 guidate da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Una volta arrivato in zona mista, il leader della classifica piloti ha commentato quanto fatto:

“È una pista che non piace alla prima prova, neanche a me è piaciuta anche se gira a sinistra. Quando prendi i riferimenti diventa divertente. Ieri non era velocissima ma mi sono divertito, oggi ho capito come guidare, prendo confidenza piano piano – ha detto Marquez – Salto di qualità nella Sprint? Ho messo tutto a posto anche a livello di elettronica, capendo cosa usare per time attack e gara. Oggi ho fatto il passo, così come Acosta, però lui è caduto e questo toglie confidenza. Nel time attack dobbiamo capire ancora qualcosa per via della carena nuova. Non mi sento al massimo, ma arrivano comunque le pole”.

Marquez ha poi chiosato: “Non mi piace utilizzare troppo il sovrasterzo ma quando mi serve lo faccio. In un circuito come questo è necessario, preferisco però guidare la moto in modo più pulito“.