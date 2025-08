Motocross, Kay de Wolf firma il filotto nelle Fiandre. Andrea Adamo 8° in gara-2 dopo una gran rimonta

Kay de Wolf ha completato il weekend perfetto, firmando l’en-plein nel GP delle Fiandre, tappa del Mondiale MX2 andata in scena sul circuito di Lommel. Il fuoriclasse olandese, già capace di imporsi in maniera autorevole nella qualifying race di ieri e nella gara-1 odierna, ha dettato legge anche nella gara-2 in Belgio e ha reso ancora più appassionante la lotta per la conquista del titolo iridato nella categoria minore del motocross.

Il centauro della Husqvarna ha superato il padrone di casa Sacha Coenen, autore di un avvio a fionda, dopo quattro minuti e ha inscenato una prova di forza, allungando perentoriamente al comando e controllando la situazione, fino a trionfare in solitaria con addirittura undici secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Coenen (KTM), mentre il sudafricano Camden McLellan ha chiuso con un distacco di sedici secondi e mezzo, meritandosi così il gradino più basso del podio in sella alla sua Triumph.

Il tedesco Simon Laengenfelder, leader del Mondiale prima di questo fine settimana, si è dovuto accontentare della quarta piazza. Il pilota della KTM ha preceduto i francesi Mathis Valin (Kawasaki) e Thibault Benistant (Yamaha), mentre Andrea Adamo è rimasto coinvolto in una maxi caduta al via. Il Campione del Mondo 2023 è ripartito dalla trentesima posizione, si è prodigato in una spettacolare rimonta in sella alla sua KTM e ha concluso all’ottavo posto, alle spalle della Yamaha guidata dall’olandese Rick Elzinga.

Simon Laengenfelder ha difeso il primo posto in classifica generale con 704 punti e può fare affidamento su 38 lunghezze di vantaggio nei confronti di Kay de Wolf. Andrea Adamo è scivolato in terza posizione, a -49 dalla vetta quando mancano cinque Gran Premi al termine della stagione. Prossimo appuntamento in Svezia: si gareggerà a Uddevalla nel weekend del 16-17 agosto.